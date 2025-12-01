Albee蕾絲貓耳超性感！爆乳露「超兇1條線」：愛不是如你所願

娛樂中心／綜合報導

Albee（范乙霏）外型亮麗，雖然先前捲入脫口秀演員賀瓏與已故前女友天殘的感情糾紛中，讓她人氣受損，但她仍樂於在社群中分享生活，近日，她曬出一張爆乳性感美照，寫下「愛不是如你所願」，引發大家的關注。

Albee今（1日）在IG貼文曬出一張大露事業線的辣照，興奮迎接12月份的到來，從曝光的畫面可以看到，Albee戴上蕾絲的貓耳頭飾，眼神流露滿滿電力，瞬間融化粉絲的心，不少網友見狀也紛紛留稱讚Albee「真美真可愛」、「不管別人怎麼說，妳都在我的最愛名單」。

Albee在文中形容這是最浪漫的月份，因此她寫下「愛不是如你所願，愛是如他所是」，一番話語祝福所有人在愛與不愛裡，都能夠自由自在，其實，自從Albee捲入三角糾紛後，便減少出現在螢光幕前的次數，不過日前Albee被媒體目擊現蹤邱澤、許瑋甯婚禮，身後還有淡出演藝圈的林曜晟（博焱）一同進入會場。

Albee爆乳辣照曝光。（圖／翻攝自IG）

