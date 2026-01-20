Albee被嗆「全民女友公敵」 張立東曖昧問：把我排第幾順位

Albee 近日推出Podcast 節目《日 yeahhhh 神叫》，首集便邀請多年好友張立東，熟識的兩人一開場就火力全開。Albee笑稱張立東因為個性親切，是大家「公認的好朋友」，常被誤會是中央空調；張立東則不甘示弱，反擊她是「全民女友公敵」。

Albee的Podcast節目，邀請好友張立東（圖／SoundOn提供）

不過談及感情話題時，張立東突然拋出一句：「如果我要談戀愛，你會把我排第幾順位？」讓 Albee 當場大笑回道：「所以現在如果我說我們來談戀愛吧，你會說好喔？」一來一往之間，曖昧氛圍瞬間升溫卻不越界，展現出「友達以上、戀人未滿」的微妙關係。

整集節目雖充滿玩笑，張立東也難得流露真誠一面，坦言常被貼上「花心」標籤，其實對愛情始終抱有期待，希望未來能遇到一段值得彼此保護、真誠且低調的戀情，展現私底下內斂成熟的一面。他也曾有過親眼抓包女友劈腿的經歷，打算給對方驚喜，卻意外撞見女友帶著自己的好友回家，自己不願相信事實，在屋外守候一個多小時，直到確認對方出軌後才選擇面對事實。

Albee與張立東關係要好（圖／SoundOn提供）

首次獨挑大樑主持 Podcast 的 Albee，對節目投注極高熱情與心力，從前製會議、片頭設計到主視覺風格皆親自參與，力求每個細節都能展現她的創意與個人風格。她表示：「這是一個不僅帶來無限歡樂，也希望陪伴大家走過人生低潮，口無遮攔但又溫馨浪漫的節目，希望收聽《日 yeahhhh 神叫》的朋友們，沒事就鬼吼鬼叫，把日常累積的高壓能量釋放出來，讓我們身心靈都歡喜健康！」

節目已於 1 月 19 日在 SoundOn 平台正式上線。

