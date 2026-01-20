Albee遭嗆全民女友公敵！張立東「慘撞女友偷吃」驚喜到自己

Albee新節目《日 yeahhhh 神叫》邀請張立東當嘉賓。（圖／SoundOn）





Albee推出Podcast節目《日 yeahhhh 神叫》，首集嘉賓便請到多年好友張立東獻聲，熟識的兩人一開場就火力全開，張立東大方分享螢光幕前鮮少提及的感情觀，甚至自爆曾親眼撞見女友劈腿的情傷經歷。他回憶當年還是上班族，某次因臨時取消加班打算給女友驚喜，卻意外撞見女友與自己的好友一起返家，瞬間從天堂墜入地獄。張立東坦言，那一刻腦袋一片空白，甚至在屋外抱著僥倖心態守候一個多小時，直到確認對方出軌後才選擇面對事實，八點檔情節竟真實發生在自己身上。

廣告 廣告

節目裡Albee與張立東展現了十足的默契與鬥嘴功力，互虧互嗆毫不避諱，Albee笑說張立東的個性總讓人感覺親切，是大家「公認的好朋友」，因此常被誤會是中央空調，張立東則不甘示弱，反擊她是「全民女友公敵」，兩人你來我往，互動笑料不斷，但談及感情話題時，張立東突然拋出一句：「如果我要談戀愛，你會把我排第幾順位？」讓Albee當場大笑，隨即回擊：「所以現在如果我說我們來談戀愛吧，你會說好喔？」一來一往之間，曖昧氛圍瞬間升溫卻不越界，展現出「友達以上、戀人未滿」的微妙關係，也讓節目更具話題性。

整集雖充滿玩笑，但張立東也難得流露真誠一面，坦言常被貼上「花心」標籤，其實對愛情始終抱有期待，希望未來能遇到一段值得彼此保護、真誠低調的戀情，展現私底下內斂成熟的一面，而首次獨挑大樑主持Podcast的Albee，對這檔節目投注了極高的熱情與心力，從前製會議、片頭設計到主視覺風格皆親自參與，力求每個細節都展現她的創意與個人風格：「這是一個不僅帶來無限歡樂，也希望陪伴大家走過人生低潮，口無遮攔但又溫馨浪漫的節目，希望收聽《日 yeahhhh 神叫》的朋友們沒事就鬼吼鬼叫，把日常累積的高壓能量釋放出來，讓我們身心靈都歡喜健康！」



【更多東森娛樂報導】

●《功夫》火雲邪神死後突發文！梁小龍「遺書公開」：我到很遠的地方拍電影去了

●愛雅懷孕8月遭咒「流產一屍兩命」 對方身份曝：太恐怖

●郁方、黃嘉千低調現身曹西平靈堂 道別「真正的巨星」

