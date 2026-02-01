Alex再PO「幕後視角」 讚信義區打燈祝福「震撼」

台北市 / 綜合報導

美國極限攀登家艾力克斯・霍諾德成功挑戰台北101，震驚全世界，也讓台灣躍上國際版面。話題熱度還沒退去，今(1)日他又在社群PO出4張幕後視角，再度引發關注。

第一張照片由團隊的攝影師拍下前一晚台北的天際線，引人注目的是台北101旁邊的天空塔，特別為艾力克斯打燈加油，讓他盛讚這是他從來沒看過的震撼景象。還有一張照片，其中1位攝影師懸在半空中踩著鋼索，旁邊還有1台攝影機，讓人對於這些幕後功臣感到更加敬佩。

艾力克斯有感而發，這次身邊有一群老朋友支持著他，除了可以和頂尖的工作團隊合作，還能看到每個人在最擅長的領域大放異彩，讓他表示這一切真的太過癮了，真摯的發文也讓網友特別感動。

