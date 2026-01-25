Alex徒手攀101成功！難度達5、6級 專家：外力因素多

台北市 / 綜合報導

極限攀登家艾力克斯沒有護具、徒手攀登101，創下從來沒有人達到的驚人紀錄，讓全世界都讚嘆不已，畢竟台北101是世界上著名的高樓之一，攀登難度高，無論是風速、溫差都和地面有相當大的差距，讓艾力克斯的成就，更令人難以置信。其實回顧過去，2004年外號法國蜘蛛人的雅倫羅伯特，就曾經在配戴保護繩的情況下4小時登頂，當時他就評比攀爬101難度達到6分，攀岩教練表示，攀登101的運動級數達到5、6級，也是最有挑戰的程度。

一步一步登上，台北101最高峰，極限攀登加艾力克斯，只花了不到兩小時，就成功征服101，讓台灣民眾嘆為觀止，畢竟徒手攀登101，絕非易事。

主持人(2004)：「如果你看向101的建築，比較低樓層，你會看到一個人，為了聖誕節穿著紅色的衣服，正在大樓外面攀爬。」其實2004年，外號法國「蜘蛛人」的亞倫羅伯特，就曾經在配戴保護繩的情況下，成功登上，台北101的最高點。

而當時他認為攀爬台北101的難度來到6級，專家則認為難度大概在5.6到5.9級也是戶外活動中最具有挑戰性的程度。

攀岩教練玩具：「如果風切過來，一個強風吹過來，打到牆體上，它風是不是會往四散，牆壁的四散擴散，那擴散的情況下，如果向上，他(艾力克斯)正在正上方，風從下面往上打，打上來，他又是一個外傾的角度，10到15度的角度，那是不是勢必會把人，更容易吹出來。」

除了風速是一大挑戰，專家表示，台北101的建築結構，以鋁框為主，艾力克斯手指要出的力量，會比攀爬一般的岩石要大，施力預估比平常，多約1.3倍，面對艱鉅的挑戰，對艾力克斯來說，看起來卻是小菜一碟，最強極限攀登家的封號，果真當之無愧。

