Alex成功登頂101行銷全世界 賈永婕：只多花1分鐘

Alex Honnold於25日完成101徒手攀爬挑戰，全程僅花91分鐘，並由Netflix全程直播，至今（27）日話題仍發燒中，直播節目在全世界霸榜。而101董事長賈永婕也在網上發布秘辛，表示2024年9月，她上任還不到一個月時，就收到Alex的來信。她談及，當時她就篤定一定要讓這個挑戰成行，並且有許多人不看好，各種髒水一直潑，而在2024年11月，節目執行製作人就親自飛來台灣提案，2025年10月Alex曾來台灣試爬。





賈永婕透露，早在 2024年9月、自己上任還不到一個月時，就收到Alex親自來信。當下她便篤定，「這件事一定要成。」然而過程並不順利，期間質疑聲浪不斷，各種抹黑與反對接踵而來。直到 2024年11月，節目執行製作人親自飛抵台灣提案，並於2025年10月安排Alex來台試爬，計畫才逐步成形。

Alex 攀登101的壯舉不僅引發全球熱議，完成當天，總統賴清德、前總統蔡英文也第一時間發文祝賀。賈永婕則持續分享這項任務背後的複雜與艱辛。她回憶，製作人James首次簡報還沒講完，她就直接打斷並拍板表示：「Let’s do it.」但隨之而來的，是一連串幾乎不可能完成的挑戰。她坦言，整個過程繁瑣又困難，卻沒有一秒鐘後悔，因為她深信：「台灣，值得這樣拚一次。」

真正的考驗出現在活動前夕。原訂週六登場卻因天候延期，讓她承受極大壓力。她透露，週六下午四點被緊急召回公司，製作團隊神情凝重地告知，根據五套頂級氣象預測系統，隔天清晨將下雨；即便雨停，只要建築外牆潮濕，就不符攀爬安全標準。

然而，申請與規劃僅限週六、週日兩天。若延至週一，勢必影響上班人潮與101內部動線，恐遭外界猛烈抨擊。合約雖允許取消活動，但她堅定表示：「我說什麼都無法在最後一刻放棄。還沒開始就放棄，比什麼都糟。」

在時間極度緊迫下，她緊急聯繫手上能聯絡到的政治人物，爭取交通管制、警力支援全面到位。她形容：「地上的事情有人撐了，接下來就交給老天。」也多虧台北市政府與交通部全力協助，甚至額外開放一天空拍航權，讓計畫得以延續。

她也提到，若延期至週一，101內部動線必須全面重來，週末與平日的運作截然不同。當晚緊急召開主管會議，將所有可能性攤開處理。站在60樓，看著雨水貼著玻璃，她形容內心的煎熬「比天氣還濕」。即便如此，當晚她仍牽著丈夫去吃羊肉爐，並告訴自己，若真的再延期，她一定會親自向媒體、民眾及受影響的上班族說明清楚。

隔天清晨6點起床，天仍未亮，她還在思考該如何開口解釋。然而，老天最終給了最好的答案，週日天氣放晴，攀登計畫順利完成。

賈永婕也在今日再度分享趣事，笑稱成功登頂後，她還「抱怨」了 Alex 一件事。她透露，去年9月Alex試爬101時，她曾問他大概需要多久完成，Alex 聳聳肩回答：「大概90分鐘吧。」她當場要求他放慢速度，「我們有兩個小時！」結果事後在休息室，她笑問：「你不是答應我要減速嗎？」Alex則無辜回應：「我有啊！」讓她直呼：「神人無誤。」













