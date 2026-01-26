Alex攻頂勾回憶! 五月天20年前創紀錄 登101頂樓開唱

生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 台北報導

美國傳奇攀岩家Alex Honnold，登頂台北101掀起話題，就連天團五月天主唱阿信也很關心，登頂那一刻阿信在社群上貼出感動落淚的表情符號，心情難掩激動，但其實早在20年前，五月天在台北101，91層樓高的戶外觀景台，舉辦離天空最近的演唱會，當時還創下金氏世界紀錄。

美國傳奇攀岩家Alex Honnold，以91分30秒，成功徒手登頂台北101，創下世界紀錄，登頂過程也引發不少藝人關注。

美國傳奇攀岩家Alex Honnold，成功徒手登頂台北101。（圖／Alex Honnold IG）五月天主唱阿信，在社群上貼出感動到熱淚盈眶的表情符號，貼文也勾起許多歌迷回憶。

樂團 五月天 "牙關"：「如果我再也不，不能再更多的承受。」

夢回2005年，五月天在台北101，91層樓高的戶外觀景台，舉辦離天空最近的演唱會。

五月天成員 怪獸 vs. 冠佑（2005.11.11）：「我們四個一起在台上跳的時候，舞台其實會有一點左右搖晃，對那時一晃的時候，其實...有一點不扎，就是那種腳虛虛的感覺，沒有我整個人都虛了。」

阿信在社群上貼出感動到熱淚盈眶的表情符號。（圖／阿信threads）

儘管高度無法與AlexHonnold登頂相比，但卻是第一個登上台北101開唱的樂團，當時還創下「世界上海拔最高的演唱會」金氏世界紀錄。

樂團 五月天 "如果我們不曾相遇"：「那一天那一刻那個場景，你出現在我生命。」2016年五月天再度登上101天空露台，拍MV取景，歌迷們也打趣留言，Alex爬上去，會不會發現五月天正在"尬車"，也為台灣第一高樓，再掀話題。

