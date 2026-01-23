Alex明「無繩」徒手攀登101 若有意外律師分析可能結果

美國傳奇極限攀岩家Alex Honnold將於明（24）日，以「無繩」徒手攀登台北101登頂，全程由知名串流平台全球獨家直播，許多人引頸期盼他完成此壯舉，但其行為也伴隨高風險令人擔憂。

知名攀岩家Alex Honnold將於24日徒手攀登台北101。（圖／Netflix提供)

美國傳奇極限攀岩家Alex Honnold 2018年曾以「無繩索、無保護設備」方式征服美國優勝美地國家公園的酋長岩，攀登過程拍成紀錄片《赤手登峰》（Free Solo），因此聲名大噪，他明日上午9時將以相同方式徒手攀登台北101，全程也將由Netflix全球同步直播。

據了解，台北市消防局並未接獲台北101或相關單位通報，請求明日在攀爬現場進行安全維護如鋪設氣墊，或任何救護待命勤務；轄區信義分局警方僅安排制服警力在現場外圍協助交通疏導。

由於Alex Honnold採取「無繩索、無保護設備」方式攀登，雖然他經驗豐富，但仍存在一定風險，所有粉絲也擔心「萬一」發生意外該怎麼辦？有沒有會有責任？資深警官私下表示，若不幸發生意外，因此活動全球矚目，警方應仍會依法將主辦單位相關人員送辦，後續交由檢察官調調查認定。

對此昶言律師事務所律師許仲勛表示，相信台北101及Netflix都有透過專業法務人員與Alex Honnold 簽署相關免責合約，內容也必然會敘明攀登101的風險與善盡有危險性之提醒，以及沒有鼓勵他純屬個人行為，所有後果由Alex Honnold自行負擔，藉此免除彼此責任。

許仲勛提到，雖然如此但101提供場所與Alex Honnold可能被認定為特定的「危險共同體」，101有相當的義務必須提供場所安全維護措施的責任，儘可能積極防護防止結果發生的行為，能做的可能是現場淨空、鋪設防護氣墊及預設急救通道。

他也認為若萬一發生意外，警方依程序仍會將相關單位依法送辦，屆時就必須提出意外發生與主辦單位沒有因果關係之證明，但最後是否有刑責仍取決於檢察官的認定。

