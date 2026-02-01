即時中心／温芸萱報導

美國極限自由攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）上（1）月25日徒手攀爬台北101，全程無繩索、無防護，僅花91分鐘登頂。德國在台協會隨後在臉書幽默發文，笑稱「來辦簽證其實可以搭電梯」，並附上他攀爬經過辦公室樓層的畫面。貼文曝光後引發網友熱議，直呼難得看到德國展現幽默感。

美國極限自由攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）上月25日挑戰徒手攀爬台北101大樓，在全程沒有繩索、安全防護下，僅花91分鐘就爬到高樓最頂端，完成這項歷史性的壯舉。

廣告 廣告

對此，德國在台協會日前在臉書幽默回應，發文笑稱「「親愛的Alex（霍諾德），想要造訪本會有更簡單的方法」，並附上霍諾德攀爬至該樓層時的畫面，影片中還貼心提醒民眾，「稍微提醒大家，如果要來我們辦公室辦簽證，可以坐電梯，不用從外面爬上來」。

貼文曝光後引發熱烈討論，網友紛紛留言打趣表示「德國人竟然也會講笑話」、「Alex：我已經試過線上預約，但是完全是滿的約不到啊」、「德國已經不是德國了，居然這麼有幽默感！」、「從外面爬上去的能不能免預約？」、「有點不習慣德國人說笑話」。





原文出處：快新聞／Alex爬101路過辦公室 德國在台協會臉書神回「辦簽證其實可以搭電梯」

更多民視新聞報導

中天恐回52台！張育萌列「昔違法案例」怒斥：撤照與政治無關

高市早苗受傷了！臨時缺席《NHK》節目 坦言被支持者用力握手

李四川快看！黃國昌新北競總開張了 撂話將多點齊發辦活動

