Alex直播「效益破200億」 賈永婕：101沒花半毛錢！

傳奇攀岩家艾力克斯，順利攻頂台北101，台北101董事長賈永婕特別強調，這次活動「101沒有花半毛錢」。不過，這場直播的行銷效益相當驚人；有美國公司統計，社群媒體上的相關貼文，創造出的價值高達207億台幣！畢竟許多好萊塢名人，都加入宣傳行列，成功讓世界看見台灣。「Taipei 101」的全球搜尋熱度，也創下有史以來最高紀錄。

在澳洲荒野挑戰極限，攀岩者碰到獵人追殺，想辦法試著求生，奧斯卡影后莎莉賽隆，主演的驚悚動作片，Netflix今年四月獨家上線，奧斯卡影后莎莉賽隆(01.24)說：「Alex，我是莎莉賽隆，我特別為一些極具挑戰的攀登接受特訓，為了我即將上映的電影Apex，但等等，這是什麼情況，我聽說你要去爬台北101，我的朋友啊，還有什麼東西是你不會去爬的嗎。」

在Alex攻頂台北101前，莎莉賽隆借勢行銷新電影，Alex緊接著，透過社群和官方姊妹網站，宣布跟美國名媛金卡戴珊，合作的原創喜劇片，已經在洛杉磯正式開拍以《赤手獨攀台北101：直播》作為支點，Netflix讓旗下不同作品，相互拉抬、增加曝光，把宣傳效應最大化，台北101順勢受惠。

Google搜尋趨勢顯示，「Taipei 101」的全球搜尋熱度，上一次高點是剛落成的2004年年底，這回創下完工20多年來最高紀錄，曲線幾乎都快飆升成一條直線，美國AI商業顧問公司，分析這場直播效益，新聞曝光值4721萬台幣，Netflix平台本身影響力，換算下來約8813萬台幣，社群貼文病毒式擴散，更創造出高達207億台幣價值。

立委(民)李坤城VS.財政部長莊翠雲(01.26)說：「(財政部或是101有沒有花到任何錢)，沒有，101也沒有提供任何經費，只是提供場地，(對)，然後做相關的協調跟宣傳。」台北101董事長賈永婕，強調這次活動沒花半毛錢，但花了101%的力氣，前民進黨立委謝欣霓特別發文，說過去不看好她，要為此道歉，這次她真的非常棒，也鼓勵賈永婕選台北市長，Netflix出奇招，台北101成功接球，為行銷活動寫下全新天花板。

