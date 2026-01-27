Alex穿紅衣攀爬101 賈永婕曝「製作人1擔憂」：有點莫名的好笑

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

美國攀岩好手Alex Honnold 僅花91分鐘就徒手攀登上台北101，引發全球關注。而101董事長賈永婕更是接連分享幕後故事，稍早又分享關於Alex攀爬當天的服裝顏色，透露製作組曾擔心出現紅色恐被解讀成政治立場，賈永婕則趕緊解釋紅色代表吉祥、喜慶，要製作組放心。貼文一出，也令不少網友直呼「團隊好貼心」。

賈永婕表示，台灣真的有一個很可愛、也很特別的地方，就是任何事都可以瞬間被政治化，然後大家從不同立場吵成一團，認為很熱鬧，也某種程度證明「我們真的很自由」。提到群組成員最近輪流提醒她「不要再發文」，擔心她人氣正旺，一不小心就被討厭，但她認為討厭自己的人，不會因為不發文就突然喜歡她；自己一直發文，他們一定會更討厭，但也拿她沒辦法。

賈永婕透露，關於Alex攀爬那天要穿什麼顏色，其實是有認真討論過，製作人James還特別來找自己聊。她第一句就說「Alex喜歡什麼顏色，就穿什麼顏色啊」，對方表示Alex最喜歡紅色，並突然支支吾吾，原來是擔心紅色會不會被解讀成某種政治立場。

賈永婕說，自己當下真的覺得莫名的好笑，「一個外國製作人這麼認真替我擔心台灣的政治敏感度，怕我難做」。自己則跟對方說放心，在這裡紅色代表吉祥、喜慶、祝賀，而且紅色真的很漂亮，她舉雙手雙腳贊成Alex穿紅色攀爬，她也沒想到拍出來的畫面會這麼好看。

貼文一出，不少網友也驚呼「想不到外國製作人對台灣這麼了解！不用想太多，紅色真的很搶眼！然後請多發一點背後的故事，真的很精彩」、「最亮最顯眼的紅色，讚啊！對於政治性衝突問題，我們是習以為常了，倒是外國人比我們還介意敏感，太感動了！真的」、「我完全沒有這樣聯想，還覺得紅色好明顯可以在美麗的101很快看到Alex」、「Alex與團隊很細心。101最美賈董很棒」、「紅色相當顯眼，而且正好搭配台灣國旗的顏色」、「我們是自由民主的國家，紅色和國旗相呼應真是漂亮極了」。

