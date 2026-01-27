Alex Honnold幾乎吃素怎有極限體力爬台北101？醫師揭密：兩類食物同時吃等於肉

只要同時攝取豆類和穀類，效果幾乎等同於吃肉。

徒手攀岩傳奇Alex Honnold成功征服台北101，樓高超過500公尺、完全沒有繩索保護的畫面，讓許多人看到手心狂冒汗、想上廁所。更讓人好奇的是，他長期採用99%的植物性飲食，怎會有如此狂的體力和肌耐力？營養功能醫學醫師劉博仁指出，其實只要同時攝取豆類和穀類，效果幾乎等同於吃肉。

劉醫師強調，採用植物性飲食對運動員的好處其實很多，不僅能降低身體發炎，幫助運動後肌肉與組織快速修復，也能改善血液循環，使氧氣更順利送達肌肉，這對於需要高氧氣輸送的極限運動至關重要。同時減少飽和脂肪攝取，有助維持心血管和代謝健康。

許多人擔心吃素，蛋白質會攝取不足，但劉醫師表示，只要掌握豆類與穀類同時攝取的原則，就能組合成完整蛋白質，效果幾乎等同於肉類。例如全麥麵包搭配花生醬，便可補足人體必需胺基酸，維持肌肉增長與耐力。

為了進一步刺激肌肉合成，素食者還可注意白胺酸的攝取量，必要時可額外補充豌豆蛋白粉。由於植物蛋白吸收率略低，總攝取量建議比一般建議量多10%，以確保能量與蛋白質足夠。

真的想在生活中執行蔬食飲食，劉博仁醫師建議掌握簡單的視覺比例，例如每餐蛋白質約兩個掌心大小，澱粉兩個拳頭，好油脂一個大拇指大小。另外，較嚴格的素食者，別忘了額外補充維生素B12，並搭配富含維生素C的水果，能讓植物性鐵的吸收率翻倍。

Alex Honnold用雙手證明了意志力的極限，而現代營養科學則告訴我們，力量不一定來自肉類，而在於選擇了高品質的植物性食物作為燃料。



