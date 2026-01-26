Alex Honnold徒手攀登台北101掀熱議，攀登遊戲《孤山獨影》有Free Solo模式可挑戰

美國極限自由攀岩選手艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）昨天 1 月 25 日在沒有繩索、沒有安全裝備的情況下徒手攀爬台北 101 大樓外牆，全程無保護直攀至 508 公尺高點，耗時約91分鐘成功完成挑戰，這一壯舉次將自由攀登推向全球討論焦點，而不少人可能看完他挑戰後，也手癢想要體驗這種「攀登」的刺激感，那不妨試試看即將上市的新作《孤山獨影》（Cairn）！

《孤山獨影》是一款由法國獨立團隊 The Game Bakers 開發的生存攀岩冒險遊戲，主打極致攀岩體驗與高度自由的路線選擇。玩家操作主角艾娃（Aava），在山岳峻嶺間一步步向上攀爬，既要手動操控四肢擺放抓點、管理耐力、平衡與資源，還要在路線規劃、物資選擇（如食物、水、登山用具）和環境風險間做出抉擇，整體難度與真實攀岩相仿，吉田修平更曾稱讚本作是「爬山界的黑暗靈魂」。

Cairn 實機遊戲畫面（圖源：孤山獨影）

《孤山獨影》內建多種模式，而如果是想跟 Alex Honnold 一樣，遊戲內有類似於自由攀登的「無保護獨自攀登／Free Solo 模式」，這個模式下玩家放棄一切安全裝備與繩索支援，一旦失足墜落便必須重新開始全程挑戰，極大還原了無繩索攀登所帶來的高張力與致命風險，即便只是遊戲，玩得時候可能也會讓你手汗直流。

《孤山獨影》預計 2026 年 1 月 30 日在 PC（Steam）與 PS5 平台正式上市，支援繁體中文介面與字幕，遊戲融合攀岩模擬、生存與冒險敘事要素，適合喜歡挑戰自我與探索未知的玩家，透過精細的物理攀爬系統與高自由度路線設計，本作不僅是一款技巧遊戲，也試圖向玩家傳達攀登背後的心理與毅力挑戰。