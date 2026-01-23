Alex Honnold徒手攀登101 Netflix全球直播設10秒延遲防墜落畫面外流

【緯來新聞網】美國自由攀岩選手艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）預計於1月24日進行徒手攀登台北101大樓，該建築高達508公尺，是全球最高的鋼骨摩天大樓之一。這次挑戰無任何安全防護與繩索，由串流平台Netflix進行全球直播，並針對意外風險設置10秒訊號延遲。

Alex Honnold徒手攀登101。（圖／Netflix）

根據Netflix向《觀察家報》（The Observer）證實，為因應可能發生的墜落等致命情況，直播畫面將延遲10秒傳出，讓製作團隊有時間在突發事件發生時切斷或轉換畫面，避免悲劇即時播送。此舉顯示平台對極限運動轉播的技術與人道考量。



霍諾德曾於訪談中表示，這次徒手攀登台北101是他30年攀岩生涯以來最嚮往的挑戰之一。他指出：「這是我夢想中的挑戰，30年的攀登經驗就是我最可靠的安全保障。」他也強調，觀眾可能會緊張，但他希望傳達對這次經歷的喜悅。



儘管霍諾德曾成功挑戰美國優勝美地「艾爾卡皮坦」（El Capitan）等垂直岩壁，但台北101的鋼構表面缺乏天然抓點，風速變化也構成極大風險，使此次挑戰備受關注。不同觀察人士對其安全風險評估分歧，有專業攀岩人士認為其技術足以應對，但亦有城市建築專家指出其表面不利攀登。



台北101自2004年啟用以來，曾舉辦多場高空活動，包括官方授權的繩索垂降與登頂馬拉松，但從未開放徒手攀登。此次挑戰如順利完成，將成為全球首例無裝備登頂該建築的紀錄。



對此，台北101大樓管理方與市府表示，活動已取得必要安全許可，並與消防與醫療單位協調應變計畫。Netflix亦強調遵守當地規範，並設有現場急救與備援措施，以應對各種突發狀況。

