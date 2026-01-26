Alex Honnold攀登台北101後，7款攀登遊戲推薦給想體驗的玩家

Alex Honnold 在 1 月 25 日完成攀登台北 101 的挑戰，讓「攀登」這項極限運動再次受到關注，也勾起不少人想親身體驗的衝動。如果你對高風險的真實攀登感到卻步，其實也能從攀登主題遊戲入手，在安全的情況下感受手汗直流的挑戰感。從即將推出、強調真實攀爬體驗的《Cairn》，到難度極高、考驗操作精準度的《A Difficult Game About Climbing》，以及能與好友一同挑戰高峰的《PEAK》，無論你是受到近期攀登事件啟發，還是單純享受克服困境的成就感，都可以參考以下編輯整理的 7 款值得體驗的攀登遊戲推薦。

想跟 Alex 一樣挑戰攀登這項運動嗎？先從遊戲開始入坑！（圖源：Steam）

《Cairn》（孤山獨影）

《Cairn》（孤山獨影）是由 The Game Bakers 開發的硬核攀岩生存模擬遊戲，玩家將攀登未被征服的「神山」。遊戲強調真實攀登體驗，玩家需自主規劃路線、管理資源（體力、岩釘、食物），並在危險的環境中挑戰自我極限。

遊戲連結：Steam、Epic Games、PS5

《Jusant》

《Jusant》結合了解謎與嶄新動作的攀登遊戲，也是通往高塔頂端的深思旅程。需要掌握攀登工具，留意耐力值，才能順利穿越這座疑雲重重且挑戰性十足的高塔，探索不同路徑，揭開消失文明的祕密。隨著愈爬愈高，技巧也愈來愈純熟，找出既有工具的最佳使用方式，就能隨心所欲前往想去的地方。

遊戲連結：Steam、Epic Games、PS5、Xbox

《A Difficult Game About Climbing》

《A Difficult Game About Climbing》展現將「挫折」化為核心玩法的物理攀登遊戲。雖然開發者不同但它仍被視為經典自虐遊戲《Getting Over It with Bennett Foddy》（俗稱「壺男爬山、鐵鎚爬山」）的精神續作，繼承其「極度困難但一旦掌握後又滑稽輕鬆」的設計哲學。

遊戲連結：Steam

《Surmount: A Mountain Climbing Adventure》

《Surmount》是自由流暢且採用物理運算的平台冒險遊戲。玩家能在此體驗爬山的樂趣。挑戰Om山上各種手工或程式自動生成的危險攀爬路徑，而沿途還能與古怪的人們一起講述一個白癡好笑的故事。可以單人或與朋友一起掌握各自獨特的攀爬風格，並能透過升級和定制您的登山家來有更好的表現。說不定您就是第一個登上世界巔峰的人哦！

遊戲連結：Steam、Switch

《Insurmountable》（孤山難越）

《Insurmountable》（孤山難越）是款永久死亡冒險類 Rogue 遊戲，玩家必須在其中克服巨大的高山。因為是逐步創造的環境，攀登過程絕對不會重複。務必隨時注意各項生命指標不超過臨界範圍，讓登山者維持活力。動態天氣系統、晝夜變化與大量隨機生成的事件讓任務變得更加困難，永遠無法提前知道會如何結束。每一個決定都很重要。因為任何一個決定都可能是最後一個。

遊戲連結：Steam、Epic Games、PS4 & PS5、Xbox、Switch

《PEAK》

廣受好評爆紅的合作登山遊戲，就連最微小的錯誤都能招致死亡。無論是獨自一人，或是與其他童軍團成員一同迷失於大自然中，從這座神秘小島獲救的唯一希望，就是攀爬其中心的山峰。你有攻頂《PEAK》的能耐嗎？

遊戲連結：Steam

《New Heights: Realistic Climbing and Bouldering》

準備好體驗終極攀岩和抱石模擬遊戲吧！《New Heights: Realistic Climbing and Bouldering》中包含超過 250 條路線，遍佈歐洲真實地點。重現真實攀岩的寫實模擬，適合喜歡專業攀岩的玩家，真實還原世界各地的懸崖與建築。

遊戲連結：Steam