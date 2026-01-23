Alex Honnold赤手攀登台北101 台灣攀岩專家林雋解析核心難關

cnews124260123a05

CNEWS匯流新聞網記者李衣倫／波蘭連線報導

眾所矚目！奧斯卡紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）主角Alex Honnold本週六上午將挑戰徒手攀爬508公尺高的台北101大樓。《CNEWS匯流新聞網》越洋採訪目前遠在波蘭，正進行冰攀的台灣知名攀岩登山家林雋，同樣是獨攀高手的林雋深入剖析在不使用任何繩索、掛鉤或防護裝備的情況下，僅憑雙手、攀岩鞋與粉袋，這場挑戰背後的致命風險與技術細節。

林雋指出，台北101不是酋長岩的花崗岩，獨特的「竹節式」結構是本次挑戰的戰略重點，竹節式箱體、每8層樓出現的陽台，可讓Honnold作為短暫休息、找回專注力的平台，但仍同樣富危險性，不可能承接。但是，箱體間約10至15度的傾斜角對Alex體力消耗極大。當爬到竹節邊緣時，身體因外斜角會呈現往後仰的姿勢，瞬間增加手臂與核心的負擔。

廣告 廣告

針對結構的不同指出，林雋認為在101這種人造結構上進行Free Solo，與在酋長岩爬花崗岩完全是兩回事。首先，這是極低容錯率的「指力」與抓握。台北101的外牆是不鏽鋼或窗框邊緣，極其狹窄且光滑，與天然岩壁的裂隙、凹洞大不相同。Honnold必須重複相同的肌肉動作數百次，極度考驗肌肉耐力 。

cnews124260123a07

其次是重心與氣流的剝離效應，當爬到在高空400公尺處，信義區高樓群產生的峽谷效應會形成強大上升氣流。林雋分析：「風力會試圖把他從牆面上剝離，他必須像壁虎一樣，利用核心力量將身體吸附在壁面上。」

去年在阿根廷攀爬巴塔哥尼亞的林雋，今年強化低溫冰攀能力，移師波蘭在氣溫負15度的塔特山（Tatra Mountains）進行垂直冰瀑下冰攀的自我訓練。他指出，台北101和冰瀑攀登有相似之處，都是對於「摩擦力」與「溫度」的極端敏感考驗。

林雋表示，1月台北的天氣可能會讓101與冰攀危險感相似，都是面臨低溫威脅，手指末梢循環變差會導致失去手感，一旦指尖麻木，就無法精確感知支點深度。冰攀通常是尋求最穩定的垂直支撐，爬101的結構也是」它在每8層樓交接處有10至15度的傾斜角，當Alex翻越101 特有的竹節式邊緣時，身體會因外斜角而往後仰，像是在攀登天然岩壁的大屋簷（Roof），對核心與手臂的負荷極大。

cnews124260123a06

「身為攀岩同好，我會擔心的其實不是他的體力，而是台北1月的的濕冷與細雨或霧氣，這會讓金屬與玻璃表面變成溜冰場。」林雋說，滑之外，低溫會導致手指麻木、失去感官，這是最致命的。再來就是101不同於荒野，大樓下方是密集的街道與燈光，這種「人工高度感」對視覺定位干擾很大，挑戰者必須屏蔽掉所有無關的視覺刺激。

林雋表示，Alex Honnold爬酋長岩是與自然相貼合的節奏，它有隨機性。但是爬101則是對精確度的極致考驗。大樓外牆只有重複、單調、且絕不能出錯的物理位移。「容錯率極低是一定的。」「101的窗框、邊角，對Alex指力來說，都是很大的手點，以他能力非常好抓握，並不困難，頂多5.10+，是在他的舒適圈，所以看他練習時，幾乎不需要穿攀岩鞋，而是一般的接近鞋（approach shoes）進行。」

林雋認為，不需要把它當作一項不可能的任務，因為Alex所solo的酋長岩free rider路線，是一條最難5.13a的超高難度路線，跟101是完全不同的挑戰。Alex Honnold早在10多年前就想挑戰台北101，如今終於獲得正式許可。這場結合力量、意志與精準度的藝術表演，全球都在拭目以待。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

永慶誠實徵文比賽大台中區徵件起跑 永慶加盟四品牌邀學子寫下誠實故事

年菜生存賽倒計時！專業廚具全台百貨祭滿額大禮包 輕鬆復刻黑白大廚

【文章轉載請註明出處】