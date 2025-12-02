Alibaba.com 重磅投入 5,000 萬元補貼！ 同步推出台灣外貿史上首位「全年無休」虛擬 AI 員工 OKKI AiReach

台灣外貿史上首位AI虛擬員工「OKKI AiReach」3大必用亮點全攻略(圖/Alibaba.com提供)

Alibaba.com今（2）日宣布推出首款全自動陌生開發AI虛擬機器人應用服務「OKKI AiReach」，同時啟動「台灣中小企業AI轉型千萬大補貼」計畫， Alibaba.com將投入總額5,000萬元，協助台灣中小企業以「最低的門檻、最快的速度」，導入自動化外貿AI工具，在缺工與外貿環境轉冷的多重挑戰下「用AI簡單賺外匯」。

Alibaba.com：AI是解決台灣外貿中小企業面對缺工問題的最佳解方

台灣近年面臨少子化導致的長期缺工，且全球通膨與終端需求疲弱也使外銷訂單波動加劇。在企業「訂單難拿」與「人才難找」雙重挑戰下，Alibaba.com為協助中小企業提升跨境拓客能力，推出外貿 AI 虛擬機器人 OKKI AiReach，只要完成簡易設定，即可24 小時自動執行新客開發、老客活化及優化內容策略，提高潛力買家的開發勝率。

Alibaba.com台灣總經理廖羿琦表示：「我們將以Alibaba.com的『AI外貿金三角』為核心，整合Alibaba.com、OKKI AiReach與OKKI CRM三大智能工具優勢，組成台灣中小企業的自動化全球客戶開發矩陣，讓台灣中小企業從『憨慢講話』的被動營銷模式，快速推進至從『被看見』到『成交』的全AI轉型進程。新一代生力軍OKKI AiReach能協助台灣中小企業把陌生開發流程切換為全自動化與智能化，用AI協助自動篩選並開發新客戶，進一步提升商業轉換與成交效率。我們希望讓台灣每一家工廠、每一間貿易商，都能用最低的門檻擁有頂尖的AI虛擬機器人員工。」

台灣外貿史上首位AI虛擬員工「OKKI AiReach」! 中小企業3大必用亮點全攻略

Alibaba.com OKKI AiReach具自主決策與執行的能力，為中小企業帶來三大革命性優勢：

1.「全年無休AI業務團隊」自動智能溝通有效提高全球買家回覆率： AI智能分析目標客戶背景的技術，自動生成與優化對應不同客戶偏好的開發內容，提升陌生開發的回覆率。

2.「自動生成產業供應鏈圖譜」找出企業不知道的隱藏客戶：主動分析全球市場中潛在客戶、產業與供應鏈關聯性分析，生成「動態產業鏈關係圖譜」找出隱藏客群。

3.「活化老客戶資產」從既有客戶資料庫中轉化訂單機會：智能分析、識別、搜尋資料庫中的「潛在高價值客戶」，主動提出活化建議並聯繫，有效將老客戶名單活化為實際商機。

成功拓客後，名單可匯入OKKI CRM進行智能化整合與管理，實現從陌生開發、成交到客戶管理的自動化流程，全面提升效率與業績。

Alibaba.com祭出總額高達5,000萬「AI加速轉型大補貼」！支持100家台灣中小企業加速AI外貿轉型進程

Alibaba.com於本（12）月啟動「台灣中小企業AI轉型千萬大補貼」計畫，將提供總額5,000萬元、共100家中小企業額度，依所選方案，單一企業最高可獲得價值新台幣50萬元的免費AI培訓課程及開店補助金等套裝補貼，提升外貿競爭力。[1]

[1]本計畫採先到先得並需通過企業力評估，主辦單位保留計畫修改、暫停或終止之最終權限。

Alibaba.com「AI外貿金三角」智能獲客系統(圖/Alibaba.com提供)

台企全球外貿搶單必會心法！Alibaba.com「AI外貿金三角」智能獲客系統

本次補貼計畫以打造台灣中小企業「AI外貿金三角」為核心，協助企業建立從行銷曝光、新客開發到客戶經營的智能流程。搭配補助計畫，企業可以更具成本效益地導入所需功能，並放大「AI外貿金三角」帶來的優勢與效益：透過 Alibaba.com 建立全球品牌商鋪，提升可信度與買家觸及；OKKI AiReach的AI虛擬機器人深入全球買家市場並精準挖掘高潛力客戶；OKKI CRM則運用AI客戶管理系統，進行客戶跟進、生命週期管理與流失風險控管。企業串連整合「AI外貿金三角」後，即可建立從「被看見」到「成交」的AI外貿業務模式，獲得更高效、更具規模化的全球拓銷能力。

台灣中小企業喊讚：Aibaba.com AI智能獲客系統，兩週找到超過300個潛在買家

丞傑股份有限公司執行長趙純賢表示：「以往需投入大量時間與人力的客戶搜尋，如今系統能自動從全球市場篩選，短短兩週找到超過300個具潛力的買家，並完成初步篩選與接洽，再串接Alibaba.com與OKKI CRM，讓傳統中小企業也能在智能時代高效拓展業務。」

