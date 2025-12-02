為了解決台灣中小企業面臨的缺工、訂單難搶等雙重挑戰，阿里巴巴國際站 (Alibaba.com) 稍早 (12/2) 宣布正式在台推出首款全自動可挖掘潛在客戶的AI虛擬機器人服務「OKKI AiReach」。此外，阿里巴巴國際站更加碼啟動台灣中小企業AI轉型千萬大補貼計畫，預計投入總額新台幣5000萬元新台幣，支持100家台灣中小企業導入AI工具，最高單一企業可獲價值新台幣50萬元的補貼資源。

阿里巴巴國際站推首位「全年無休」AI虛擬員工「OKKI AiReach」，助攻台灣中小企業賺外匯

OKKI AiReach：24小時全自動獲客，還能活化舊客戶

阿里巴巴國際站強調，OKKI AiReach不僅僅是輔助工具，更像是一位具備自主決策與執行能力的「AI虛擬員工」。只要完成基礎設定，就能24小時全年無休地上工。

其三大核心優勢包括：

• 自動智慧溝通：可依據目標客戶背景，自動生成且最佳化開發信內容，大幅提升回覆率。

• 生成供應鏈圖譜：透過AI分析全球市場與供應鏈關聯，自動找出企業未必知曉的「隱藏新客戶」。

• 活化舊客戶資產：能智慧識別資料庫中的潛在高價值客戶，主動建議且啟動重新聯繫流程，喚醒沈睡商機。

AI外貿金三角：平台、獲客、CRM一條龍

阿里巴巴國際站台灣總經理廖羿琦表示，台灣企業擁有高性價比的製造優勢，但往往受限於人力與成本而難以被全球看見。因此，阿里巴巴國際站提出「AI外貿金三角」戰略，整合了：

• 阿里巴巴國際站平台： 全球最大 B2B 流量入口，接觸近 5000 萬買家。

• OKKI AiReach：主動出擊的全自動獲客AI。

• OKKI CRM：AI智慧客戶管理系統，優化跟進與轉化。

丞傑股份有限公司執行長趙純賢分享實測經驗指出，導入該系統後，短短兩週內就自動篩選出超過300個具潛力的全球買家，顯著提升其業務開發效率。

新台幣5000萬元補貼計畫：含開店金、3D VR Showroom

為了降低導入門檻，阿里巴巴國際站本月啟動的補貼計畫，將提供實質的開店補助金、免費3D VR Showroom、上架服務、廣告補助以及顧問一對一輔導等資源，協助台灣中小企業在缺工與外貿轉冷的環境下，利用 AI工具突圍。

