阿里巴巴在中國市場推出旗下首款AI智慧眼鏡「Quark AI眼鏡」，分為旗艦款S1與親民款G1兩種型號 (各提供三種變體)，均深度整合阿里剛推出的「千問」 (Qwen)App，透過語音指令與觸控操作，提供全方位的AI助理服務。

阿里巴巴推出首款Quark AI眼鏡，整合「千問」助手與Micro-OLED顯示功能、S1/G1雙版本同步登場

整合支付寶、淘寶生態，支援即時翻譯與會議記錄

功能方面，Quark AI眼鏡主打即時翻譯 (on-the-go translation) 與AI會議記錄生成。作為阿里生態系的一環，這款眼鏡自然深度整合了支付寶 (Alipay)與淘寶 (Taobao)等服務，讓使用者能直接透過眼鏡進行購物或支付，同時也支援QQ音樂等熱門串流平台。

S1搭載Micro-OLED與雙晶片，G1主打輕量佩戴

在硬體設計上，Quark AI眼鏡類似Meta的Ray-Ban智慧眼鏡，但其鏡片具備顯示功能 (Heads-up displays)。

• 旗艦款S1：採用成本較高的Micro-OLED顯示技術，並且搭載雙晶片架構，影像能力方面則是支援高達3K畫質的圖像拍攝與AI增強4K錄影，並且強化低光環境下的拍攝表現。

• 親民款G1：主打輕量化設計，定位為適合全天候配戴的日常裝置。

上市資訊

目前Quark AI眼鏡已經在中國各大電商平台上架銷售，至於是否會推向國際市場仍未明朗。

• Quark S1：建議售價人民幣3799元 (約537美元)起跳。

• Quark G1：建議售價人民幣1899元 (約268美元)起跳。

