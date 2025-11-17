阿里巴巴宣布將旗下原有的個人助理App「通義」全面升級為全新的「千問」 (Qwen)App，並且從即日起開放公開測試。此款App將搭載阿里巴巴號稱全球效能排名前三的Qwen3-Max模型，官方更明確表示其效能將「對標ChatGPT 5.1」，而其真正的核心優勢在於將AI聊天機器人作為統一入口，全面打通阿里巴巴生態系內的電商、出行、支付與在地生活等服務。

阿里巴巴發表「千問」App、導入Qwen3-Max模型，標榜全球效能前三、對標ChatGPT 5.1

搭載Qwen3-Max，支援多模態與專家調度

阿里巴巴旗下的Qwen開源模型系列，在全球開發者社群中獲得不少好評。此次推出的「千問」App，除了支援「千萬字級」的長文本處理 (如翻譯、寫作、歸納)，同時也具備強大的多模態交互能力，包含辨識物體、編輯圖片、圖轉影片等。

官方也指出，Qwen3-Max能自動調度視覺和編程的「專家模型」，藉此處理更複雜的任務。

核心優勢：打通阿里生態，實現一站式AI助理

不過，「千問」App最大的差異化優勢，在於其深植於阿里巴巴龐大的服務生態。這也是其基於阿里過去「AI模型 + 雲端業務」的企業端應用基礎所延伸的策略。

隨著「千問」上線，未來阿里生態內的電商 (淘寶/天貓)、出行 (高德/飛豬)、支付 (支付寶)、在地生活 (餓了麼/口碑) 等服務將被AI打通。

這意味著使用者未來可直接透過聊天機器人入口，實現更複雜的跨App任務，例如：

• 在購物時同時完成跨平台比價。

• 規劃出行路線時，同步完成買票或訂位。

• 在使用記帳功能時，AI能主動顯示相關的理財建議。

全功能免費開放，目標日活躍用戶破億

阿里巴巴承諾，「千問」App將採「全功能免費開放」策略。

考量到阿里生態系既有的龐大用戶基礎，以及Qwen模型在開發者中的普及程度，外界預期「千問」App 未來的日活躍用戶數 (DAU) 將超過一億人規模，似乎並非遙不可及。

