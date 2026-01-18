阿里巴巴 (Alibaba) 旗下AI助手「千問」App，宣佈全面更新接入阿里巴巴旗下淘寶、支付寶，以及包含餓了麼 (透過淘寶閃購)、飛豬、高德地圖等阿里生態系服務。意味使用者可以直接在千問的對話框中，用自然語言完成點咖啡、訂機票、查路線等任務，正式從「資訊查詢」跨入「交易執行」的AI代理應用階段。

阿里千問打通支付寶、淘寶、高德地圖等服務！讓AI不只陪聊，還能幫忙點外賣

這波AI應用的升級，標誌著代理型AI (Agentic AI) 正從技術概念走向商業落地。不只是阿里，包括字節跳動 (ByteDance)、Google、OpenAI等巨頭，都在爭奪這個能真正產生商業價值的「AI超級入口」。

千問的策略：阿里巴巴的生態系服務打通優勢

千問這次更新的核心邏輯很簡單：「打通」。

根據實測，當用戶對千問說「幫我點一杯咖啡」，在完成授權後，千問會自動抓取位置、推薦附近的品牌 (如瑞幸)，並且直接生成支付連結，進而跳轉至支付寶完成付款。若說「我要訂明天去北京的機票」，千問也能直接調用飛豬的API，列出航班，並且提供預訂卡片。

這種模式的優勢，在於阿里本身就擁有龐大的服務生態 (淘寶、高德、飛豬等)，透過內部API的深度串接，可以確保下單的成功率與數據即時性。這是一種「前店後廠」的打法，用服務的確定性來提升AI的實用價值。

字節跳動 x 中興：豆包手機的「暴力破解」

相較於阿里的生態系整合，字節跳動旗下的「豆包」則走了一條更極客的路線—— Auto-UI (自動化介面操作)。

字節跳動近期與中興 (ZTE) 合作推出的豆包手機，其AI助理並非依賴App開放接口，而是透過視覺模型識別手機螢幕上的像素與按鈕，模擬人類手指進行點擊與滑動。你說「幫我打車」，豆包會直接「看懂」滴滴App的介面，並且完成後續操作。

這種做法的好處，將不受限於App是否開放API，理論上能接管所有手機應用，但挑戰在於準確度與跨應用的穩定性，並且需要突破手機作業系統底層的權限限制，是一場賭注更大的「超級操作系統」之爭。

但另一方面，豆包手機的作法也開始面臨挑戰，不少應用服務、遊戲開始限制豆包助理AI「侵入」，甚至直接封鎖用戶帳號等情況，認為豆包手機的助理服務已經徹底破壞安全機制。

全球巨頭的AI代理人佈局

放眼全球，這場「AI辦事」的戰爭也正打得火熱：

• Google Gemini x Walmart：Google找來零售巨頭Walmart結盟，基於UCP通用商業協議，Gemini可以直接調用Walmart的即時庫存，讓用戶在對話中直接完成購物與支付，甚至安排取貨。這與阿里巴巴的模式如出一轍，都是強強聯手。

• OpenAI Operator：OpenAI去年推出名為「Operator」的瀏覽器代理產品，目標是讓AI能自動操作網頁完成訂票、購物等複雜任務。這顯示單純的SaaS訂閱模式已遇天花板，切入交易流才是變現王道。

• 微軟與亞馬遜：微軟透過Copilot整合Office生態系，主打辦公場景的自動化，而亞馬遜則持續優化其Alexa與購物流程的整合。

分析觀點：AI的下一步是「信任」與「隱私」

從「陪聊」到「辦事」，AI的商業價值雖然大幅提升，但風險也隨之而來。

阿里千問的模式雖然體驗絲滑，但涉及支付與個資授權，如何確保AI不會「買錯東西」或「洩漏隱私」，是使用者最大的顧慮。而豆包的Auto-UI模式更是直接接管手機畫面，其權限管理與安全性將面臨更嚴格的檢視。

分析師指出，AI智慧要能大規模普及、變現，除了技術準確率，還需要產業鏈上下游的打通與利益分配，這將是一個漫長的過程。目前的千問與豆包，都還在「打通內部資源」的階段，真正的終局之戰，將是誰能建立一個跨平台、跨生態，且讓使用者真正「敢用」的通用AI代理人。

對於消費者來說，2026年或許還不需要急著把信用卡交給AI，但嘗試讓它幫忙比價、查路線，確實能省下不少在App間切換的時間。AI應用的「甜蜜點」，正在慢慢浮現。

