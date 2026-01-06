Alienware重返CES 突破PC遊戲效能極限

記者古可絜／綜合報導

戴爾科技集團旗下的高階電競電腦品牌Alienware重返CES舞臺，持續突破PC遊戲效能的極限。今年進一步擴展產品陣容，首度推出兩大全新產品類別，包括超薄型電競筆電與主流級電競筆電，從能在各種使用環境中兼顧強悍效能與沉浸式視覺體驗的筆電，到搭載最新晶片技術、展現強大存在感的桌上型電腦，以觸及更廣泛的玩家族群。

延續CES 2025獲獎的QD-OLED顯示器成功經驗，戴爾科技持續引領OLED技術，並於今年正式將其導入電競筆電產品線。在其16吋核心機型系列中，Alienware 16 Area-51與Alienware 16X Aurora成為首批搭載高階防眩光OLED面板的電競筆電，可將螢幕眩光降低32%，有效減少眩光與反射，同時降低指紋沾染。

全新OLED面板在各項關鍵指標上全面到位，包含0.2ms反應時間，較前一代LCD技術（3ms）快15倍，確保高幀數畫面極致流暢；HDR True Black 500，呈現深邃、層次豐富的黑色表現；620nits峰值HDR亮度，讓每一段過場動畫都更具臨場感；120% DCI-P3色域覆蓋，呈現鮮明、真實的色彩視覺；通過VESA HDR ClearMR 9000認證，在高速動態場景中幾乎消除殘影；防眩光塗層，有效擴散反射光線，同時不犧牲色彩品質；像素保護機制，內建AI軟體管理面板健康狀態；採用高耐用結構設計，螢幕通過15公斤上蓋壓力測試，並具備20,000次轉軸壽命。

除16吋機型搭載創新OLED顯示面板，Alienware 18 Area-51電競筆電也加入升級產品陣容。3款筆電Alienware 16X Aurora、Alienware 16 Area-51與Alienware 18 Area-51現皆搭載全新Intel® Core™ Ultra 200HX系列處理器與NVIDIA® GeForce RTX™ 50系列顯卡，持續推升效能天花板。

在玩家社群的熱烈回應下，Alienware與AMD緊密合作，將其頂級處理器導入Alienware Area-51平臺。2026年Alienware將更進一步，為旗艦桌機配置備受期待的AMD® Ryzen™最新處理器與第二代3D V-Cache™技術。

此外，今年Alienware將筆電產品線規模擴展一倍，在不犧牲品牌一貫品質的前提下，觸及前所未有廣泛的玩家族群。全新超薄型電競筆電，機身厚度約17mm，在強悍效能與極致行動力之間取得平衡。這款產品的設計初衷十分明確：打造一臺以玩家需求為核心，同時也能勝任創作專案、生產力工作與多元使用情境的高效裝置，整體設計聚焦於效能密度與多場景應用兩大關鍵。

全新超薄型電競筆電，機身厚度約17mm，在強悍效能與極致行動力之間取得平衡。（Alienware提供）

Alienware 18 Area-51電競筆電。（Alienware提供）

Alienware Area-51 電競桌機。（Alienware提供）