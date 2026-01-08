Alienware預告推出「極致輕薄」與「親民入門」兩款新筆電，既有機種全面升級

Dell旗下電競品牌Alienware繼2025年重新推出Area-51品牌，並且推出新款16吋筆電後，今年在CES 2026展會上更試圖將觸角延伸到更廣泛的客群。

除了針對現有的主力機種進行面板與處理器的常規升級外，Alienware更語帶玄機地「預告」兩款將於今年稍晚登場的全新筆電產品：一款主打極致輕薄，另一款則鎖定入門市場，顯示出該品牌不再只滿足於服務金字塔頂端的硬派玩家，也開始向輕量化與大眾化市場靠攏。

兩款神秘新品：挑戰最薄與最親民

雖然Alienware尚未在CES現場公開這兩款新筆電的所有細節，但釋出的重點規格已足夠讓人期待。

首先是全新的「超薄電競筆電」 (Ultra-slim gaming laptop)，機身厚度將控制在約17mm (0.67英吋) 左右，並且預計提供14吋與16吋兩種尺寸。

ScreenshotScreenshot官方將其定位與現有的效能巨獸Area-51做了區隔，雖然16吋版本仍將搭載NVIDIA獨立顯示卡與「高效能CPU」，但並非純粹為了追求極致幀數而生，而是強調能同時滿足遊戲娛樂、創意專案與生產力工作的需求，試圖通吃創作者與玩家市場。

另一款則是令預算有限玩家眼睛一亮的「入門級筆電」。Alienware宣稱這款產品將提供「強勁的遊戲效能」，並且具備品牌有史以來「最平易近人的價格」。市場預期，這款新機的起售價將有望低於目前Alienware 16 Aurora的1199美元門檻，讓更多玩家能以較低的代價入手「外星人」信仰 。

既有產品線升級：抗反光OLED與新處理器加持

除了畫大餅預告新品，Alienware也針對現有的Alienware 16X Aurora與Alienware 16 Area-51筆電進行實質升級。

S最顯著的改變在於螢幕。這兩款機種將導入全新的抗反光OLED顯示面板 (Anti-glare OLED panels)，解決過去OLED螢幕容易反光的問題。新面板具備620 nits的HDR峰值亮度，以及驚人的0.2ms反應時間，能帶來更流暢且色彩鮮豔的遊戲畫面。

在核心規格部分，上述兩款筆電及Alienware 18 Area-51都將升級搭載Intel Core Ultra 200HX系列處理器。

至於桌上型電腦方面，Alienware Area-51 Desktop也將獲得更新，預計搭載AMD最新的Ryzen 7 9850X3D處理器，透過3D V-Cache技術進一步強化遊戲效能。

目前Alienware 尚未公布新機的具體售價。在上市時間方面，獲得升級的Alienware 16X Aurora、16 Area-51與18 Area-51筆電預計於2026年第一季開賣；更新版的Alienware Area-51 Desktop桌機則將於2月登場。

至於那兩款備受矚目的超薄與入門筆電，則要等到今年稍晚才會正式問世。

