A‑Lin出道20年哽咽「感謝老天爺給我這副嗓子」 下秒全場笑翻

A‑Lin最新巡演「歌 跡Journey」上周於大陸成都舉行三場，看到台下不少歌迷落淚，她自己也紅了眼眶，哽咽說道：「真的很感謝老天爺給我這副嗓子，讓我有宣洩的出口，也感謝老天爺賞給你們有這麼會聽的耳朵。」瞬間逗笑全場，賈靜雯也驚喜現身力挺。

此次巡演以「旅程、足跡與痕跡」為核心，製作團隊打造「時光長廊」舞台概念，讓觀眾彷彿在歌曲之間來回穿梭不同人生章節，A‑Lin再度幽默笑說：「你們到底是來聽我唱歌的？還是來整理自己的人生？」不過看到網路上有人抱怨服裝設計擋住視線，她霸氣撩起裙擺，對著舞台右側觀眾笑喊：「我告訴你們，我的美腿在這邊，你們要加錢吧！」

A‑Lin今年出道20年。（圖／众悅娛樂提供）

演唱會中更加入驚喜感十足的「歌單盲盒」橋段，隨機抽出冷門歌曲，讓每一場演出都成為無法複製的專屬記憶。10日為A‑Lin出道20年，她特別在第三場安可前加唱《今晚你想念的人是不是我》之外，她更二度安可加唱《分手是需要練習的》和《忘記擁抱》，感謝粉絲不離不棄支持。

A‑Lin和賈靜雯在後台相見歡。（圖／众悅娛樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導