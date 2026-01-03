A‑Lin跨年夜自爆初戀地點！屋主慘成「唯一受災戶」：電話被記者打爆了
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導
2026台東跨年晚會熱鬧落幕，卡司陣容被網友封為「全台最強跨年晚會」，由天后張惠妹領軍回到家鄉登台，陪伴大家一起倒數迎新年。倒數時刻則由A-Lin接棒壓軸，不只唱好唱滿，還意外丟出一顆超強話題彈，讓全場和網路瞬間炸鍋。
A-Lin帶來〈大大的擁抱〉、〈失戀無罪〉等經典歌曲，氣氛嗨到最高點。在聊天橋段時，她語氣輕鬆地聊起青春往事，笑說第一次談戀愛的地方就在台東市中正路一帶，還補一句「第一次談戀愛的對象給我喝維士比，就是在那邊」，接著直接點名「中正路52號」，讓現場歌迷瞬間沸騰。
這段話一出，不只現場笑聲連連，網路也立刻跟著起鬨，許多歌迷衝上Google Map搜尋這個地址，直接封為「天后初戀打卡地」。台上互動也很有戲，阿妹忍不住笑虧她「是在那邊的第幾棵樹」，全場一秒變成大型聽八卦現場。
事後，一名自稱是「中正路52號」房東的男子在Threads幽默自嘲：「A-Lin沒事說什麼台東市中正路52號，害我電話被認識的記者們打爆了，林伯是房東⋯⋯」貼文一出立刻吸引大量網友朝聖，有人笑說他是跨年「唯一受災戶」，也有人開玩笑建議乾脆開店，像是「A-Lin的初戀」、「初戀的味道」。
