ALK肺癌好發於女性、不吸菸者！找出基因突變標靶治療 五年存活率可望提升

即使不抽菸，也不能掉以輕心！肺癌不再是老菸槍的專利，部分年輕、不吸菸族群也會罹患肺癌，關鍵可能與ALK基因突變有關。隨著醫療技術發展，透過基因檢測找出基因突變，搭配對應的標靶藥物治療，晚期肺癌的治療成效與存活率有了顯著提升，ALK 基因突變也不例外。

肺癌長期位居台灣癌症死因之首，許多人以為只有吸菸者才易罹患肺癌。但事實上，肺癌的成因相當複雜，尤其是 ALK 基因突變，較常出現在年輕、女性且不吸菸或少吸菸的族群。醫師強調，現在癌症治療愈來愈走向個人化，「因材施教」已成為肺癌治療的新標準。若能在診斷時找出驅動癌細胞的基因，治療效果往往能顯著提升。以 ALK 基因突變為例，接受標靶治療後，五年存活率有望突破六成。

基因檢測：開啟有效治療的一把金鑰

大林慈濟醫院副院長賴俊良醫師指出，肺癌治療必須根據腫瘤特性量身制定，因此「基因檢測」是第一步。現今已知多種驅動基因（如 EGFR、ALK、ROS1、BRAF 等）都有對應的標靶藥物，找出腫瘤帶有哪些突變，才能對症下藥。其中，帶有 ALK 融合基因的肺癌對標靶治療反應良好，是預後相對較佳的一群。

台中榮總胸腔腫瘤科主任曾政森表示，ALK 基因突變會促進癌細胞快速生長與複製，約 3%~5% 的非小細胞肺癌病人帶有此類突變，且以較年輕、不吸菸或少吸菸及女性為主。臨床試驗顯示，接受 ALK 標靶治療的晚期病人，五年存活率可達六成以上，部分病人甚至能穩定控制五至七年或更久。但個別預後仍與腫瘤分期、轉移部位與整體健康狀況有關。

標靶治療發揮精準抑制力 同步減少腦轉移風險

曾政森分析，臨床研究指出，與化療相比，ALK 標靶治療能明顯延長存活時間，並更有效降低腦部轉移風險，對維持生活功能十分重要。目前健保已納入多種 ALK 標靶藥物，從第一線到二線治療皆有給付（需事前審查），讓病人的治療選擇更加完善。





賴俊良說，標靶藥物多以口服為主，一天只需服用一至兩次即可達到療效，病人能在治療之餘維持工作與日常生活，不必頻繁往返醫院。

標靶副作用相對溫和 但不同世代藥物副作用表現不一

許多病友擔心治療副作用會影響生活。曾政森解釋，化學治療常見噁心、嘔吐、掉髮和免疫力下降等副作用。而 ALK 標靶治療相對緩和，但不同世代藥物仍有差異，第二代藥物較常見腸胃道不適（如：腹瀉、便秘）、肝功能指數上升與倦怠；另有少見機率發生間質性肺炎，提醒病友留意呼吸狀況。第三代藥物則以血脂、膽固醇上升最常見，並可能出現水腫、體重增加、情緒或認知變化，建議請照護者協助觀察病友情緒變化。





多數副作用可透過規律追蹤、調整藥量或合併用藥控制，使治療能持續且穩定。

落實穩定治療與定期追蹤 才能有效監控病情變化

曾政森主任提醒，無論使用哪一種治療方式，都不應自行停藥或更改劑量；規則服藥與定期追蹤，才能更有效對抗肺癌，同時維持良好的生活品質。







