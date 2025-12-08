ALLDAY PROJECT喊台灣是國家遭出征！道歉藏1愛台玄機

娛樂中心／周孟漢報導



亞洲明星盛典「Asia Artist Awards（AAA）」2025年迎來10週年，更首度移師到台灣高雄舉行。並在6日舉辦頒獎典禮，讓現場5萬粉絲嗨翻。不過，新人團體「ALLDAY PROJECT」領獎致詞時，美國籍成員Bailey用英文說了「台灣是個美麗的國家」，引起眾多中國小粉紅玻璃心碎砲轟，事後Bailey則發文致歉，強調「我的話絕無任何政治含義」。





ALLDAY PROJECT喊「台灣是國家」遭出征！道歉藏「1愛台玄機」：很聰明

新人團體「ALLDAY PROJECT」拿下新人獎、New Wave獎、Best Artist獎。（圖／翻攝自IG ＠allday_project）

亞洲明星盛典「Asia Artist Awards（AAA）」在6日完美落幕，除了眾多韓星們齊聚讓粉絲們樂開懷外，當天表演更是嗨翻全場，但也出現不少小插曲。一舉拿下拿下新人獎、New Wave獎、Best Artist獎的新人團體「ALLDAY PROJECT」在致詞時，成員Bailey說了「台灣是個美麗的國家」，此話一出立刻讓不少中國網友心碎，不僅留言砲轟還揚言脫粉。





ALLDAY PROJECT喊「台灣是國家」遭出征！道歉藏「1愛台玄機」：很聰明

成員Bailey致詞說了「台灣是個美麗的國家」，引來中國網友不滿。（圖／翻攝自IG ＠baileysok）





眼看爭議延燒，Bailey則透過社群發表道歉聲明，用黑底白字寫下「大家好，我是Bailey。我知道有些粉絲對我於在獲獎時的感言感到憂心。我使用『country（國家）』這個詞的時候，其實只是想表達，對於前來一同分享這個時刻的粉絲的感激和感動，高雄是個美麗的地方，也很開心能在這見到大家」，接著強調「我的話絕無任何政治含義」。

Bailey透過社群發表道歉聲明，強調「我的話絕無任何政治含義」。（圖／翻攝自Ｘ）

Bailey透過社群發表道歉聲明，強調「我的話絕無任何政治含義」。（圖／翻攝自Ｘ）





Bailey表示，「我深刻的尊重每位粉絲，也真誠的對那些因為我的文字可能造成的不適或誤解向大家致歉。我們真心的謝謝所有人支持，也會繼續做到最好來回各位，謝謝大家」，接著則再度寫下「高雄是個非常美麗的城市，能與大家見面真是太開心了！期待在中國再次見到你們！永遠愛與尊重你們」。

道歉文曝光後，不少台灣網友們都替Bailey感到不捨，「那句期待在中國再次見到你們、感覺就很像在哄他們，呵呵呵」、「說到底小粉紅就是自卑」、「可以理解她的為難啦，反正中國的敏感肌也不是第一天」、「完全不需要道歉！台灣確實是美麗的國家，辛苦Bailey」、「終究還是經紀公司的考量，歌手不願意也只能妥協」；也有不少網友發現，在這道歉聲明中，Bailey雖說高雄是城市，但並沒有說台灣不是國家，是十分聰明、明理的回應。

