ALLDAY PROJECT喊台灣「美麗國家」遭中國網友出征 成員道歉「沒有政治意涵」

台北市 / 武廷融 綜合報導

亞洲明星盛典「Asia Artist Awards（AAA）」6日在高雄圓滿落幕，不過備受矚目的新人團體ALLDAY PROJECT成員Bailey在上台領獎致詞時，感謝受邀到高雄演出，並說出「This is a beautiful country」，遭到中國網友出征。而Bailey也在昨(7)日發文道歉，她表示自己沒有任何政治意涵，「高雄是一座美麗的城市，期待能在中國再次與你們見面」。

「Asia Artist Awards（AAA）」頒獎典禮首度在台灣舉辦，6日在高雄圓滿落幕。而新人團體ALLDAY PROJECT拿下「年度新人」、「New Wave」與「Best Artist」3座獎項。其中美國籍成員Bailey上台領獎時用英文致謝，提到了「This is a beautiful country」，被中國網友認為是指台灣為國家，紛紛跑到她的社群帳號要求道歉，怒批失言。

Bailey昨日透過社群公開道歉，表示有部分粉絲對她的得獎感言感到擔心，她澄清自己用「country（國家）」只是想表達對粉絲的感謝與感動，並沒有任何政治意涵。Bailey也說，她非常尊重所有粉絲，如果在用詞上造成任何不適或誤會，她向大家致歉。Bailey在文末寫下「高雄是一座美麗的城市，很高興能夠見到大家，期待能在中國再次與你們見面」。

