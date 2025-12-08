ALLDAY PROJECT喊「國家」遭出征 成員向小粉紅道歉：下次中國見

韓國混聲團體ALLDAY PROJECT在高雄舉辦的AAA頒獎典禮中大放異彩，一舉拿下新人獎、New Wave獎及Best Artist獎，展現超強實力。然而，成員Bailey在感言中提及「美麗的國家」，卻遭到中國網友出征，迫使她在粉絲平台以英文道歉，表明自己無意表達政治立場。

ALLDAY PROJECT在AAA上的感言惹怒大陸網友。（圖／翻攝ALLDAY PROJECT IG）

韓國混聲團體ALLDAY PROJECT在高雄世運主場館舉行的AAA頒獎典禮上表現亮眼，不僅帶來精彩的《One More Time》舞台演出，更一舉奪得AAA的新人獎、New Wave獎及Best Artist獎。成員全開麥克風展現超強實力，氣場全開帶動全場氣氛，讓觀眾為之瘋狂。

然而，舞蹈實力超強的成員Bailey在得獎感言中表示：「感謝給我們機會在這舞台表演，在這個美麗的國家，跟這些厲害的表演者一起入圍，是我們的榮幸」。由於她提到「國家」一詞，隨即遭到中國網友的大量批評。在團體新歌預告的社群平台下方，充斥著要求道歉的留言，指責她「講台灣是個國家」。

Bailey改稱高雄「place」。(圖/翻攝自IG)

面對批評聲浪，Bailey只好在粉絲平台以英文發文道歉，解釋自己使用「country」這個詞只是想表達對粉絲們的感激，高雄是個美麗的地方，她的發言沒有任何政治含義，並表示期待在中國再次見到粉絲。這番道歉引發台灣粉絲心疼，認為她其實不需要為此道歉。

此外，AAA頒獎典禮的另一個焦點是女星文素利，她在得獎時公開表示自己是男團CORTIS的粉絲，獲得全場認同。而女團KISS OF LIFE則在隔天的ACON正式舞台上，成員Natty突然缺席，引起粉絲擔憂。官方晚間解釋，Natty是因為突然心悸加上過度換氣而無法出席，讓粉絲感到十分關心。

