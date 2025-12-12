ALLDAY PROJECT確定來台出席金唱片頒獎典禮！黑廠新晉混聲團AAA一口氣拿下新人、New Wave、Best Artist獎 本週攜首張同名EP強勢回歸

韓國混聲怪物新人團ALLDAY PROJECT確定將出席明年初在台北大巨蛋舉辦的的「金唱片頒獎典禮」！延續自6月出道以來的爆炸性勢頭。這組由 THEBLACKLABEL王牌製作人Teddy親手打造的男女混合團體，不僅在出道當天就登上韓國《VOGUE》封面、在各大音樂節登場、並於上週於高雄舉辦的「AAA頒獎典禮」橫掃新人獎、New Wave 獎與最佳藝人獎等獎項，更在本週推出首張同名迷你專輯《ALLDAY PROJECT》，展現他們多面向音樂能量與不可忽視的存在感。

ALLDAY PROJECT 上週12月6日首度來台，AAA頒獎典禮上拿了新人獎等3項肯定。

ALLDAY PROJECT自6月23日出道以來，以三女二男的混聲編制迅速累積話題度，團體在音樂風格與成員配置上都相當有記憶點。上週現身在高雄舉辦的AAA頒獎典禮時，不僅帶來出道曲〈FAMOUS〉，更驚喜演出新歌〈ONE MORE TIME〉，舞台魅力十足，現場反應熱烈，也讓不少觀眾當場被圈粉，最終一口氣抱回新人獎、New Wave 獎與 Best Artist 獎，收穫多項肯定。

ALLDAY PROJECT釋出首張迷你專輯，新曲〈ONE MORE TIME〉打頭陣。

新歌〈ONE MORE TIME〉先行公開 12月8日發行首張迷你專輯

為回歸暖身，ALLDAY PROJECT 於上月先行公開新歌〈ONE MORE TIME〉。相較出道初期強烈節奏與中毒性段落，〈ONE MORE TIME〉選擇以較為內斂的情緒與旋律切入，讓成員的聲線與層次成為焦點。單曲公開的概念照以高時尚度的視覺呈現，整體風格張力十足，畫面規模感鮮明，在造型與構圖上傳達出不受既定框架限制的氛圍。

該曲公開後，在 Melon Top 100 排行榜最高衝上第2名，日榜最高第4名，成績亮眼，也成功替12月8日發行的首張迷你專輯《ALLDAY PROJECT》 打開序幕。

ADP以四位rapper（Annie、Tarzzan、Bailey、Woochan）一位主唱（Youngseo）的配置組成。

成員親自參與創作 EP以多種組合展現團體創作實力

12月8日正式發行的首張迷你專輯《ALLDAY PROJECT》，共收錄 6 首歌曲，透過不同成員組合呈現團體內部的聲線特色與音樂取向。五位成員合唱〈ONE MORE TIME〉與主打歌〈LOOK AT ME〉；Annie與Woochan合作〈WHERE YOU AT〉；Tarzzan與Bailey 帶來〈HOT〉；〈MEDUSA〉則由 Tarzzan 獨唱。

專輯製作過程中，成員也實際參與創作。Bailey與Tarzzan共同參與歌曲創作，Bailey同時再度負責舞蹈編排，延續她過往在K-pop編舞領域累積的經驗，讓作品在音樂與舞台呈現上更貼近團體本身的風格。

新歌《ONE MORE TIME》在音樂平台Melon的「Top 100」排行榜上最高達到第2，日榜最高達到第4。

Teddy打造的混聲實驗 風格定位逐步成形

ALLDAY PROJECT由曾製作 2NE1、BIGBANG、BLACKPINK 等作品的製作人 Teddy 操刀打造，團體風格結合科技感視覺、街頭元素與強烈節奏感，並在不同作品中嘗試聲線與情緒的變化。作為少見的男女混聲團體，團體以強烈說唱線為主軸，並由榮書擔綱主要Vocal，也讓ALLDAY PROJECT在現行K-pop團體中顯得格外突出。

ALLDAY PROJECT 明年一月將再度來台，出席在台北舉行的金唱片獎頒獎典禮。

成員全成年、背景話題滿滿 出道前就自帶關注度

ALLDAY PROJECT 由 Annie、Tarzzan、Bailey、Woochan、Youngseo 五人組成，五位成員皆已成年，且各自擁有高度討論度的出道背景，不僅經歷亮眼，也早已累積一定粉絲基礎，因此被形容為「出道前履歷就寫不完」的組合。

Annie 出身新世界集團家族，兼具學業與音樂話題；Tarzzan 以模特兒身分累積知名度，曾出演多支人氣 MV；Bailey 則是世界級舞者，曾參與 Red Velvet〈Psycho〉等作品編舞；Woochan 早年便在《Show Me The Money 6》嶄露頭角；Youngseo 則歷經多年練習生生活，並曾透過選秀節目受到關注。不同領域背景的集結，也成為ALLDAY PROJECT一大特色。

隨著首張迷你專輯推出，ALLDAY PROJECT也透過不同曲目配置進一步勾勒團體輪廓。專輯一方面延續出道以來以說唱與節奏為主軸的能量感，同時也在旋律線與舞台編排上拉出更多空間，整體氣質更開放，也更野性，帶著一種不刻意收斂的奔放感。接下來，ALLDAY PROJECT將於明年一月初來台北出席金唱片頒獎典禮，太期待這回五人將會如何詮釋全新的編舞與舞台呈現！

（圖片來源：Instagram@allday_project）

