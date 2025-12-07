ALLDAY PROJECT讚台灣「美麗國家」 惹小粉紅炸鍋急道歉

由Tarzzan（左起）、Bailey、Youngseo、隊長Annie、Woochan組成的「ALLDAY PROJECT」昨拿下AAA 3獎。翻攝ALLDAY PROJECT X



韓國混聲團體「ALLDAY PROJECT」昨（12╱6）在高雄世運主場館舉辦的韓國頒獎典禮「亞洲明星盛典」（Asia Artist Awards，AAA）連拿「New Wave」、「年度新人」、「最佳藝人」等3獎，美籍成員Bailey上台領獎時用英文說：「能受邀來到這裡，在這個美麗的國家的舞台表演真的很榮幸。」沒想到「beautiful country」讓中國小粉紅氣到跳腳，怒嗆「別來中國了」，讓Bailey今不得不發文道歉。

Bailey今以英文表示：「我理解有些粉絲對我的得獎感言感到擔心，當我使用『國家』這個字時，我的本意只是想表達心中的感激與感動，因為有這麼多粉絲前來與我們共享那一刻。高雄是一個美麗的地方，能在這裡和大家見面讓我感到非常開心。」並強調：「我的話從未帶有任何政治意圖。」

接著Bailey表示非常尊重所有粉絲，「如果我的用詞造成任何不適或誤會，我在此真誠致上歉意。我們真心感謝大家的支持，也會持續用最真誠的心回應你們的愛」。最後她再次強調：「高雄是一座美麗的城市，能見到大家真的非常開心。期待能在中國再次與你們見面！！永遠愛與尊重。」

