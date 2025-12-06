ALLDAY PROJECT逛超商被巧遇 Tarzzan、Bailey寵粉送零食超親切

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

南韓新生代團體ALLDAY PROJECT於4日從高雄小港機場入境，準備參加今（6）日在世運主場館登場的AAA頒獎典禮，成員Tarzzan與Bailey昨晚在市區被粉絲巧遇，2位在超商外與粉絲互動，甚至主動分送零食，意外成為話題，讓不少網友直呼「親切度滿滿」。

南韓新生代團體ALLDAY PROJECT於4日從高雄小港機場入境，準備參加今（6）日在世運主場館登場的AAA頒獎典禮。（圖／翻攝自X）

ALLDAY PROJECT成員5人抵達台灣後行程未公開，但有粉絲昨晚在街頭遇見Tarzzan與Bailey，讓2人原本只是前往超商採買的行程，瞬間變成小型見面會。網友在Threads分享影片，Tarzzan手上提著一籃食物，粉絲推薦他嘗試「香菜多力多滋」，他一度露出遲疑表情，一旁的Bailey則勇敢挑戰，接下零食讓粉絲相當開心。

Bailey也在現場與粉絲聊天，了解大家推薦的台灣飲品與泡麵，包括芋頭飲和維力炸醬麵等，被粉絲形容「超好相處」。更讓粉絲驚喜的是，Tarzzan要大家「一人挑一款零食」由他買單，結帳後又多帶了茶飲、餅乾與糖果分送給在場粉絲，讓原本短暫的巧遇變成溫暖互動。許多粉絲大讚2人毫無距離感，「像朋友一樣」。

相關畫面曝光後，不少台灣粉絲稱讚ALLDAY PROJECT貼心又有魅力，直言「真的RICH MAN」、「親民度很高」、「太寵粉了吧」、「真的很會照顧粉絲」。也有人笑稱這樣的親切感「有明年要參選高雄市長的氣勢」。

