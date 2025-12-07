ALLDAY PROJECT道歉了！AAA領獎讚台灣「美麗國家」小粉紅炸鍋 發聲：沒政治意涵

Bailey（左）讚台灣「美麗國家」遭小粉紅砲轟，為此發文道歉。翻攝X@ALLDAY_PROJECT

韓國音樂盛事「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）昨（6日）晚在高雄世運主場館舉行，昨剛拿下「年度新人獎」的混聲團體ALLDAY PROJECT，卻因為美籍韓裔的主舞成員Bailey，在領獎時稱來到「美麗的國家」遭小粉紅炎上，Bailey今也為此在社群發文道歉！

Bailey英文聲明致歉

Bailey在AAA典禮過後發文解釋並道歉。翻攝DAY OFF

Bailey今晚在ALLDAY PROJECT的粉絲平台DAY OFF解釋，她提到知道有部分粉絲對得獎感言有些擔心，「我在致詞中使用『country』這個字，單純只是想向到場支持的粉絲們表達感謝與感動。高雄真的很美，能在這裡遇見大家讓我非常開心。我的發言並沒有任何政治意涵。」

並喊話表示，「我非常尊重所有粉絲，也對於我的發言若造成任何不適或誤會，致上最誠摯的歉意。」最後不忘補充，「高雄是一座非常美的城市，能認識大家真的非常開心！」接著更說：「期待在中國再次與你們相見！！」

Bailey特別為此道歉，也讓台灣歌迷很心疼，不過也發現Bailey最後寫的是「meeting you again in China（在中國再相見）」，不是「meeting you in China again（再次在中國見面）」，讚她巧妙避開兩國爭議。

ALLDAY PROJECT人氣旺！明推新EP

ALLDAY PROJECT首度來到台灣。翻攝X@ALLDAY_PROJECT

人氣正旺的ALLDAY PROJECT是知名音樂製作人Teddy旗下的THEBLACKLABEL推出的新人團體，6月底出道隨即拿下音樂節目冠軍，除了擁有BIGBANG太陽、BLACKPINK成員Rosé等師兄師姐，5位成員個個來頭不小。

包括頂著新世界集團「財閥千金」光環出道的Annie（文徐允），還有小學就出戰《Show Me the Money》的Woochan、知名編舞師Bailey、前ILLIT成員Youngseo以及深受精品愛戴、精通現代舞的Tarzzan，一出道就搶佔高人氣。

他們明天也將推出出道首張EP《ALLDAY PROJECT》，專輯中將收錄6首歌曲，包含11月17日率先公開的〈ONE MORE TIME〉，以及全新主打〈LOOK AT ME〉，繼續展現團體多變的音樂色彩。



