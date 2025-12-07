ALLDAY PROJECT韓裔美籍成員稱台灣「美麗的國家」 中國小粉紅崩潰：快道歉！

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

韓國AAA頒獎典禮昨（6）日在高雄世運主場館順利落幕，今年出道的混合團體ALLDAY PROJECT表現亮眼，一口氣抱回新人獎、New Wave獎及Best Artist獎。其中，韓裔美籍成員Bailey在得獎感言稱台灣為「美麗的國家」，引發中國網友不滿。

韓國AAA頒獎典禮昨（6）日在高雄世運主場館順利落幕，今年出道的混合團體ALLDAY PROJECT表現亮眼。（圖／翻攝自X）

ALLDAY PROJECT登台領獎時，Bailey以英文向觀眾致意。她表示，能站在這個「美麗的國家」演出，並與許多優秀的藝術家一同入圍，對她而言是難得的經驗，獲獎更是一份額外的鼓勵。她也感謝長期支持的工作團隊、公司與 DAYONE（粉絲名），並承諾會繼續挑戰更多可能，最後還以中文「我愛你」結束致詞。

廣告 廣告

然而，「美麗的國家」立刻引發中國小粉紅不滿，許多中國網友湧入Bailey的社群帳號留言，質疑她「小貝你瘋了吧」、「李在明都不敢這樣，直接抬走吧」、「趕快道歉」等批評聲浪不斷。

台灣粉絲則力挺Bailey，在留言區寫下支持與鼓勵，「台灣DAYONE永遠支持妳」、「她只是在講自己的感受」、「不要把政治框架套在藝人身上」、「我們是國家，聽到了沒」、「不要道歉，留言區一堆中國人崩潰好好笑」。

更多FTNN新聞網報導

ALLDAY PROJECT逛超商被巧遇 Tarzzan、Bailey寵粉送零食超親切

館長遭毀滅式爆料！逼員工拍下體、上老婆...8惡行曝光 小粉紅急聲援「批評3前員工」：人品夠差

台獨立樂團主唱爆性侵！本人道歉文「聲明爛到遭出征」 永久除名

