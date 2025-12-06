ALLDAY PROJECT高雄超商狂發零食！台粉讚寵粉天花板：選市長了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國人氣新生代團體ALLDAY PROJECT前天(4日)抵達台灣，從高雄小港機場入境，引發大批粉絲關注。他們此行是為了參加今天在高雄世運主場館舉行的AAA，沒想到昨天晚上成員Tarzzan以及Bailey現身超商，竟然發送零食給粉絲們，掀起Threads上萬名網友熱議。

5名成員抵達台灣趴趴走，昨天晚上大批粉絲在街頭偶遇成員Tarzzan以及Bailey，兩人在行程之餘前往超商採買，沒想到卻意外在便利商店外舉行小型粉絲見面會。從網上流傳影片可看到，Tarzzan買了一整個購物籃的食物，粉絲推薦他香菜多力多滋，但Tarzzan卻面露難色，一旁的Bailey則表示願意挑戰，收下香菜多力多滋，讓粉絲十分開心。此外，Bailey大方與粉絲交流，粉絲推薦芋頭飲料、維力炸醬麵等美食給她，Bailey也仔細聆聽粉絲的話，雙方互動相當好。

廣告 廣告

更誇張的是，Tarzzan最後直接買了一大堆的茶、餅乾及糖果，分送給現場粉絲，親民到不行的舉動讓人又驚又喜，現場氣氛輕鬆又熱鬧，好像在跟朋友互動一樣，完全沒有明星架子。ALLDAY PROJECT才剛抵台便展現貼心魅力，與粉絲親切互動的畫面，被網友大讚「超接地氣」、「真的RICH MAN」、「沒看過這種偶像」、「大家都好守秩序」、「親民天花板了」、「太寵粉了吧」、「有明年參選高雄市長的架勢」、「完全零距離」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

安迪食道癌病逝 愛女林吟蔚曝他「生前惡習」：發現得很突然

范姜彥豐談定離婚？粿粿要求「放過王子」 贍養費金額曝

華視台語男主播涉性騷女同事5年！遭電視台「停播禁用」最新懲處出爐

全球搶銅大戰升溫！4萬噸銅被「這公司」一口氣提走 原因曝光

