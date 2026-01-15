Alo德訓鞋限定新色薄暮黃、冷調可可色太時髦！Jisoo聯名第二彈焦糖奶油色同步上架

洛杉磯瑜伽品牌Alo 2025年10月份首度攜手Blackpink成員Jisoo推出聯名鞋款，掀起一波搶購熱潮，2026年初，女神Jisoo馬上為各位粉絲們準備聯名第二彈，驚喜帶來全新焦糖奶油色版本！同時間，Alo這雙熱賣鞋型Sunset Sneaker也祭出3款限定新色：Candlelight Yellow、Espresso和Alpine Cocoa，全都超級時髦！

Jisoo x Alo Sunset Sneaker聯名第二彈

Jisoo身為Alo代言人，早已多次穿上Alo人氣鞋款薄底鞋Sunset Sneaker，2025年10月份，Jisoo首度親自參與設計，與品牌推出聯名款Sunset Sneaker，雙方首次合作選擇了粉嫩淘氣的「Bloom Pink」嫩粉色，憑藉Jisoo的全球人氣與可愛外型帶來廣大的迴響。彷彿聽見粉絲們的心聲，Jisoo x Alo聯名第二彈馬上於2026年初登場！

Jisoo x Alo Sunset Sneaker聯名第二彈於1月7日正式上架，這回Jisoo挑選了「Caramel Cream」焦糖奶油色，為冬季注入一股溫柔暖流，鞋款細節上同樣能看見Jisoo的手繪灰塵精靈以及103的生日密碼，鞋帶則改用了混色的粗鞋帶，可與一般白色鞋帶替換使用。

Alo Sunset Sneaker限定新色

Sunset Sneaker鞋款自2025年推出以來，迅速席捲社群版面，以極簡德訓鞋外型、舒適性收服時尚迷的心，原先僅有基礎的黑色與沙色，今年則一口氣帶來了3款限定新色：Candlelight Yellow、Espresso和Alpine Cocoa。淡如薄暮的嫩黃、扎實的濃縮咖啡色以及冷色調的灰可可色，3款顏色都十分特別卻能保有低調特性，配上100%絨面材質更顯高級，讓人陷入選擇障礙！





