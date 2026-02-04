Alphabet加速擴大印度版圖 擬建2萬人辦公園區

【緯來新聞網】根據彭博報導，Google 母公司 Alphabet 正計畫大幅擴張其在印度的業務。根據知情人士透露，該公司鎖定印度科技重鎮班加羅爾（Bengaluru），將在懷特菲爾德（Whitefield）科技走廊的阿萊姆比克城（Alembic City）租賃及認購總面積達 240 萬平方英尺的辦公空間。首棟大樓預計於數月內啟用，其餘空間則計畫在明年全數完工。

此次擴張計畫若全面落實，預計可容納 2 萬名員工，這將使 Alphabet 在印度的營運規模擴大超過一倍以上。目前該公司在印度擁有約 1.4 萬名員工，而其全球總員工數約為 19 萬人。



市場分析指出，此舉與美國日益收緊的移民政策密切相關。隨著川普政府大幅調升 H-1B 簽證申請費用至 10 萬美元，並加強審查、對外包工作課徵額外稅負，作為主要簽證贊助商之一的 Alphabet，也不得不在用人成本與徵才效率之間重新權衡。在此背景下，印度逐漸成為美國科技巨頭因應華府移民政策趨嚴的重要替代布局選項。

