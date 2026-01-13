Alphabet市值破4兆美元大關 AI戰略獲成效進展

（中央社紐約12日綜合外電報導）谷歌（Google）母公司Alphabetab今天市值一度突破4兆美元，主要得益於其人工智慧（AI）戰略成功，消除了市場疑慮，也讓它重新站上這場高風險競賽的大前線。

路透社報導，Alphabet宣布，與蘋果（Apple）達成多年合作協議，未來蘋果新一代人工智慧模型將以Google的Gemini作為基礎。這證明Alphabet在AI的努力，獲得成效進展。

Alphabet的A類股今天一度上漲1.7%，來到每股334.04美元，創下歷史新高，隨後回落。

路透社今年稍早曾報導，三星電子（Samsung Electronics）計劃在今年，將其搭載Gemini人工智慧技術的行動裝置數量翻倍。

上週，Alphabet自2019年以來首度在市值上超越蘋果，成為全球第2大上市公司。

這一系列里程碑顯示投資人對Alphabet的信心發生顯著轉變，這家公司2025年股價已大漲約65%，在華爾街「七巨頭」（Magnificent Seven）精英股中，表現最優。

這股轉變動力，源自Alphabet消除了外界擔憂，把過去被忽略的雲端部門打造成主要成長引擎，證明它早期發展AI的優勢並未流失，也獲得巴菲特（Warren Buffett）的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）罕見進軍科技業的大型投資。

資產管理公司Ladenburg Thalmann執行長布蘭卡托 （Philip Blancato）表示：「在七巨頭成分股中，Alphabet是在過去12個月裡最讓人驚豔的一家，他們正逐步打破原有的經營模式。」（編譯：紀錦玲）1150113