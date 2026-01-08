Alphabet市值自2019年來首超蘋果 僅次輝達

（中央社紐約7日綜合外電報導）谷歌（Google）母公司Alphabet股價今天上漲超過2%，收在322.03美元，市值來到3.88兆美元，自2019年以來首度超越蘋果（Apple），目前僅次輝達（Nvidia）。

蘋果近5個交易日股價下滑逾4%，市值收在3.84兆美元。

根據「投資人商業日報」（Investors Business Daily）數據，Alphabet市值目前僅次於輝達的4.6兆美元。

廣告 廣告

美國財經新聞媒體CNBC指出，市值排名的逆轉，凸顯出Alphabet和蘋果公司在各自的人工智慧（AI）戰略上正朝著不同的方向發展。

在為自家AI反攻戰備妥所有要素後，Alphabet成為2025年華爾街表現最頂尖的企業之一。

Alphabet去年11月發表了第7代張量處理器（TPU）Ironwood，這款客製化AI晶片已成為輝達產品的潛在替代方案。接著在12月，Google推出了廣受好評的Gemini 3模型。

Alphabet股價在2025年飆漲65%，是公司自2009年金融海嘯後股價翻倍以來，最為強勁的一波漲勢。

執行長皮查伊（Sundar Pichai）曾多次表示，公司正在應對飆升的需求。

他在Alphabet去年10月的財報電話會議上指出，Google的雲端業務在2025年前3季簽署的超過10億美元合約數量，比前兩年加總起來還多。（編譯：李佩珊）1150108