Alphabet股價攀升！1公司成最大贏家「今年漲幅已近70%」
谷歌（Google）母公司「Alphabet」的股價近期持續攀升，替疲弱的人工智慧（AI）題材注入新的動能，也帶動多檔科技股走高。其中受益最多的公司之一，是以AI晶片供應為主，且將Google視為主要客戶的美國無廠半導體公司「博通」（Broadcom）。
據美國財經新聞網站《Investopedia》報導，博通股價強勢上揚，與Alphabet的走勢一致。Alphabet近期受到多項利多支撐，包括華倫巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）對其投下信任票Google最新AI模型獲得市場正面回應，以及外界傳出關於其晶片新合作案的跡象。
在部分AI強勢股如輝達（Nvidia）股價走弱之際，Alphabet與博通卻同步大幅攀升，可能顯示AI板塊最大贏家之間的資金正在重新布局，並反映晶片產業競爭版圖可能出現新的變化。
Alphabet股價於美東時間25日上漲約2%，收在新高，自波克夏增持消息於監管文件曝露後的短短1週多時間，已上漲約17%。與此同時，博通股價也上漲約12%。25日股價再升約2%，逼近歷史新高；相較之下，輝達（NVDA）、超微（AMD）等晶片股普遍下跌。
在這波漲勢下，博通今年股價累計漲幅已接近70%，成為今年標普500表現最強的股票之一，遠遠領先輝達2025年約33%的漲幅，也超越「美股七巨頭」（Magnificent 7）的其他成員。
美國投資研究公司「伯恩斯坦」（Bernstein）分析師在25日的報告中指出，若外界所傳臉書母公司Meta與Google正洽談的晶片交易成真，博通將「明顯成為贏家」，因其既是Google自研晶片的主要合作夥伴，又同時供應Meta。
分析師寫道：「雖然股價看來變得更昂貴，但也可能合理，因為我們認為市場普遍對博通獲利的估值仍然過低。」因此伯恩斯坦仍維持對博通「跑贏大盤」（outperform）的評等，並給予400美元目標價。
目前金融科技公司「Visible Alpha」統計的12名分析師全數給予該股買進評等，但其平均目標價約為378美元，已被博通現價超越。
不過，伯恩斯坦仍然看好輝達，重申其樂觀評等與275美元的目標價，理由是AI硬體需求持續強勁，2家公司都將從中受益，「博通目前佔據市場敘事優勢，但輝達的估值變得越來越有吸引力，近期的拋售看起來也有點過度。」分析師表示，「我們會買進這2檔股票，也持續看多它們。」
看更多 CTWANT 文章
10幾秒爬滿全身！阿伯被火蟻圍攻險死 竟是「院子裡的寶貝」害的
網黃躲貨架「掀衣露胸」喊把自己賣掉 好市多怒：禁止再入場
泰國洪災戳破婚外情！大馬人夫受困求援 妻子托友千里救援撞見他爽過「極樂4天」
其他人也在看
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 1 天前
分析／他已清空持股 改抱這類股！林昌興示警 未見1關鍵訊號絕不冒進
美股在Google最新Gemini 3.0表現「好到瘋狂」帶動下，科技股大復活，台股期貨夜盤也大漲438點，市場一片普天同慶。但台灣金融培訓協會理事長、期貨分析師林昌興在《財經起床》節目中卻潑下一盆冷水，直言眼前只是跌深強彈，「我股票本身是沒有的，各股的我都清光了，這邊就買一些金融股而已」，並且強調短線最多只看一週，反彈要拿來調節，而不是再度衝高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
年薪沒266萬別勞退自提？靠這招退休前有機會多賺690萬
報稅季延長至6月底，小資族節稅規劃成為當前財經焦點。理財專家闕又上深入分析20項節稅關鍵，提醒小資族「一個小決定可能替你省下上百萬」。他指出，每年節省1萬5千元稅金，若善用投資工具，40年後可能創造高健康2.0 ・ 1 天前
「小台積電」富邦0052拆股後恢復交易第一天！爆近27萬張大量奪成交王 吸金95億元
截至11:29，「小台積電ETF」富邦科技（0052）完成1拆7，股價從24萬多變成3萬多，今（26）日恢復交易第一天，股價最高觸及35.4元，隨後在32.33元附近震盪，上漲0.83%，成交量衝破20萬張居成交王。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前
驚爆鉅額違約交割！南亞科翻車噴量13萬張...記憶體3檔也入榜 這「PCB大廠」力拚守紅盤
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（26）日開高走揚，最高觸27,349.73點，截至中午12點55分，仍持續走高當中，觀察盤中上市上櫃個股成交量排名...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
盤後籌碼／外資買超226億！這檔記憶體好慘 居買超榜首還重挫
美股全面收高，標普500上漲0.9%、那斯達克漲0.7%，帶動亞股投資情緒回溫。台股受到激勵，盤面氣勢強勁，加權指數終場暴漲497點收在27,409點，成交量放大至5,087億元。外資買超124億元，三大法人合計買超達226億元，終止連續賣超的低迷氣氛，激勵大盤重新站穩27400點。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
被動元件再現烏龜綠！蜜望實重挫逾9%....國巨、華新科翻黑 盤中唯6檔小兵收紅
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股在歷經上週大跌近千點後，今（25）日早盤一度強彈逾600點，站回2萬7千點大關，不過盤中漲勢收斂，截至中午11點25分，加...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電logo大揭密！tsmc小寫意義、11個小黑點代表什麼？公司元老親自解釋
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導隨著AI時代來臨，「護國神山」台積電（2330）營運成果更上一層樓，不只今年股價漲幅高達36%，市值更正式突破1兆美元，驚人...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
南亞科爆鉅額違約交割！「記憶體大翻車」引爆市場震盪
DRAM大廠南亞科（2408）驚傳巨額違約交割案，總金額高達2,646.45萬元，成為今年上市公司的第三起、上市櫃市場合...聯合新聞網 ・ 1 天前
台積電狂漲40元救場 台股強彈400點！熱錢跑到「這2大族群」
美國聯準會（Fed）降息預期升溫，激勵美股大漲，台股今（25）日早盤順勢強彈，一度飆升逾600點、突破27000點大關，最高衝上 27118點。不過買盤力道在尾盤轉弱，漲勢收斂，終場上漲407點（或1.54%），收在26912點，27000 點得而復失，成交量約4756億元。資金主要湧向電子權值股、具漲價題材的記憶體族群以及PCB個股。中時財經即時 ・ 1 天前
股利政策出爐！兆豐金前三季EPS 1.91元、估明年台幣在28.5~31元區間
兆豐金今天舉行法說會，前三季每股獲利達1.91元，居公股第一名。展望後市，兆豐金總經理張傳章表示，今年第四季信用成本下降，子公司獲利穩健，資本充足，今年股利政策將會以現金股利為主，將與過去配發率75%相當，未來會以穩健資本，ROE 10%、ROA1%為目標。預期明年台灣經濟溫和成長，央行利率政策會維持不變，估美元兌台幣會在28.5~31元區間。太報 ・ 1 天前
谷歌母公司Alphabet成巴菲特第三季唯一買進股票 股價近1個月大漲逾24%勝過輝達
網路搜尋巨頭谷歌母公司Alphabet的張量處理器（Tensor Process信傳媒 ・ 17 小時前
台股上漲364點！ 聯發科噴8% 軍工起飛「這2檔」攻漲停
台股今（26）日早盤開高震盪，來到27148點，上漲236點，漲幅0.88%，預估成交量4500億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到256.03點，漲1.65點，漲幅0.62%。EBC東森財經新聞 ・ 23 小時前
下個是誰？羅唯仁「帶槍投英特爾」 爆魏哲家陷更大人事危機
台積電日前爆出重量級人事震撼彈，退休資深副總羅唯仁遭指控在離職前影印二十箱資料，並轉投美國英特爾，引發科技圈譁然；台積電已於11月25日提告羅唯仁。有消息指出，這已讓董座魏哲家面臨一場關於人事布局的思考，因台積電中生代接班梯隊的競爭暗潮浮現，任何人事決策不慎，都可能引發比此次跳槽事件更嚴重的技術與人才外流。中時財經即時 ・ 23 小時前
記憶體多空交戰？「這檔」狂噴半根成交量爆21萬張…力積電跟上 「它」卻只微微漲網哀：多蛙好爛
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（25）日台股加權指數收盤26,912.17點，漲407.93點，漲幅1.54%，觀察今日台股成交量排行個股前五名，華邦電（2344）、南...FTNN新聞網 ・ 1 天前
透天厝1樓堆貨被追稅？「1情況」地價稅竟差近30倍！房地稅率規定一次看
把自家房屋部分空間挪用作堆放貨物的倉庫，沒有對外營業，為何會被視為「非住家用途」，進一步影響課稅範圍？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前
美元指數失守100 專家估站穩月線才利反攻
[NOWnews今日新聞]美元指數失守100，加上台股走揚，新台幣兌美元今（26）日早盤強升逾1角，一度來到31.335元。由於美國9月零售銷售數據放緩，外匯專家李其展受訪時表示，接下來就看初領失業救...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
航運族群全面起飛！這檔「大吃軍工題材」噴半根領漲 貨櫃三雄2檔臉綠下沉
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（25）日以26,995.90點開高，最高來到27,118.02點，截至上午10點30分，持續維持盤上震盪。觀察上市航運股盤...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股ETF定期定額 買氣夯 戶數、筆數連四月成長
根據投信投顧公會統計，下半年來至10月止，台股ETF的定期定額買氣爆夯，包括每月扣款戶數、人數及筆數，都同步出現連四月正成長，更有10檔高定投人氣的台股ETF，出現每月扣款戶數、扣款筆數同步較去年底呈雙增，成為今年台股ETF高指名度的口袋名單。工商時報 ・ 1 天前