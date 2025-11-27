Alphabet股價攀升！1公司成最大贏家「今年漲幅已近70%」

谷歌（Google）母公司「Alphabet」的股價近期持續攀升。（圖／達志／美聯社）

谷歌（Google）母公司「Alphabet」的股價近期持續攀升，替疲弱的人工智慧（AI）題材注入新的動能，也帶動多檔科技股走高。其中受益最多的公司之一，是以AI晶片供應為主，且將Google視為主要客戶的美國無廠半導體公司「博通」（Broadcom）。

據美國財經新聞網站《Investopedia》報導，博通股價強勢上揚，與Alphabet的走勢一致。Alphabet近期受到多項利多支撐，包括華倫巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）對其投下信任票Google最新AI模型獲得市場正面回應，以及外界傳出關於其晶片新合作案的跡象。

在部分AI強勢股如輝達（Nvidia）股價走弱之際，Alphabet與博通卻同步大幅攀升，可能顯示AI板塊最大贏家之間的資金正在重新布局，並反映晶片產業競爭版圖可能出現新的變化。

Alphabet股價於美東時間25日上漲約2%，收在新高，自波克夏增持消息於監管文件曝露後的短短1週多時間，已上漲約17%。與此同時，博通股價也上漲約12%。25日股價再升約2%，逼近歷史新高；相較之下，輝達（NVDA）、超微（AMD）等晶片股普遍下跌。

在這波漲勢下，博通今年股價累計漲幅已接近70%，成為今年標普500表現最強的股票之一，遠遠領先輝達2025年約33%的漲幅，也超越「美股七巨頭」（Magnificent 7）的其他成員。

美國投資研究公司「伯恩斯坦」（Bernstein）分析師在25日的報告中指出，若外界所傳臉書母公司Meta與Google正洽談的晶片交易成真，博通將「明顯成為贏家」，因其既是Google自研晶片的主要合作夥伴，又同時供應Meta。

分析師寫道：「雖然股價看來變得更昂貴，但也可能合理，因為我們認為市場普遍對博通獲利的估值仍然過低。」因此伯恩斯坦仍維持對博通「跑贏大盤」（outperform）的評等，並給予400美元目標價。

目前金融科技公司「Visible Alpha」統計的12名分析師全數給予該股買進評等，但其平均目標價約為378美元，已被博通現價超越。

不過，伯恩斯坦仍然看好輝達，重申其樂觀評等與275美元的目標價，理由是AI硬體需求持續強勁，2家公司都將從中受益，「博通目前佔據市場敘事優勢，但輝達的估值變得越來越有吸引力，近期的拋售看起來也有點過度。」分析師表示，「我們會買進這2檔股票，也持續看多它們。」

