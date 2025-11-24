Alphabet重振AI交易！美股那指飆漲近600點

▲受美中緊張關係舒緩、Alphabet提振AI科技股等因素加持，美股主要指數週一全面收紅，其中那斯達克指數更創下5月以來的最佳單日表現。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國聯準會（Fed）再有官員表態支持12月降息，加上美中緊張關係舒緩、Alphabet提振AI科技股等因素加持，美股主要指數週一全面收紅，其中那斯達克指數更創下5月以來的最佳單日表現，飆漲近600點。

綜合《CNBC》等外媒報導，投資者對於Google母公司 Alphabet在AI領域的領先地位感到樂觀，該公司上週剛發布了升級版AI模式「Gemini 3」，距離其發布Gemini 2.5時隔近8個月，週一收盤時，其上漲約6.3%，報318.47美元，市值達到3.84兆美元。

圍繞Alphabet的熱情，也蔓延到了其它AI產業的企業，例如博通（Broadcom）股價就暴漲約11%，美光科技增長約8%，帕蘭提爾（Palantir Technologies）以及超微（AMD）分別上漲約4.8%和5.5% ，Meta、輝達、亞馬遜也都出現漲幅。

另一方面，中國國家主席習近平，週一晚間與美國總統川普通話。川普事後在社群平台發文，形容與習近平進行了非常棒的交談，美中關係非常牢固，他已接受習近平的邀請，將於明年4月訪問中國，習近平亦將安排時間訪美。

24日收盤，美股道瓊指數上漲202.86點，或0.44%，收46448.27點；那斯達克指數上漲598.92點，或2.69%，收22872.01點；標普500指數上漲102.13點，或1.55%，收6705.12點；費城半導體指數上漲296.77點，或4.63%，收6703.20點。

