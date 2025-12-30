Alphabet 市值 追趕輝達

憑藉Gemini模型和快速成長的雲端事業，Google已從家喻戶曉的搜尋引擎變成人工智慧（AI）大品牌，帶旺母公司Alphabet的股價表現，今年全年表現可望傲視美股「科技七雄」，並已有投資人看好，Alphabet市值明年可能超越AI晶片龍頭輝達（Nvidia）。

據Polymarket預測市場平台的最新資料，針對哪家公司會在2026年12月成為全球市值最高企業的押注，輝達的機率為45%，第二名是Alphabet的29%。

廣告 廣告

彭博資訊的數據顯示，截至29日收盤輝達市值4.57兆美元，居全球之冠，蘋果以4.05兆美元緊追在後，Alphabet以3.79兆美元排第三。

Alphabet今年全年股價表現將首度稱冠「科技七雄」，截至29日收盤累計大漲65.53%，遙遙領先漲幅居次的輝達（36.1%）。

FactSet訪調的76位分析師中，64人給予Alphabet「買進」評級，平均目標價334.5美元，比29日收盤價313.56美元高6.7%。

【看原文連結】

更多udn報導

恐背破億違約金 女團成員遭開除後現身搬煤炭

進台積穩了？工程師1原因好崩潰：不如睡車上

「網紅老師」教學品質下降？第一線無奈曝現況

曹西平離開演藝圈原因曝 最深執念因「他」而起