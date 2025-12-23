AI算力大戰打到最後，關鍵其實是「電」。Google母公司Alphabet宣布，已與位於美國休士頓、潔淨能源與數據中心基礎設施開發商Intersect Power達成最終收購協議，將以47.5億美元 (約新台幣1540億元)現金將其收購，並且直接承擔Intersect Power現有債務。

Alphabet豪擲47.5億美元收購能源開發商Intersect Power，不只買電、更要自己蓋電廠

這筆交易預計在2026年上半年完成，顯示Google為了確保未來幾年AI模型訓練與雲端服務龐大的電力缺口，已經決定從單純的「買電者」轉身成為「發電與基建開發者」。

早就是老朋友，Google曾入股投資

其實雙方的關係相當深厚，Google過去就曾透過資金募集回合持有Intersect Power少數股份。而這次直接採全資收購，主要是為了將雙方的合作從「契約關係」升級為「內部整合」。

廣告 廣告

根據協議內容，Alphabet將獲得Intersect Power旗下正在開發或建設中、規模達數個吉瓦 (GW) 的能源與數據中心項目。其中一個著名的案例，就是Intersect Power位於德州、直接併設在Google數據中心園區旁的太陽能發電與電池儲能系統。

買下來為了「快」，運作維持獨立

Alphabet執行長Sundar Pichai在聲明中表示，這項收購將能讓Google根據數據中心負載的需求，更機動性地建構新的發電設施，並且加速美國境內的能源創新。

收購完成後，Intersect Power將保留其品牌，並且作為Alphabet旗下的獨立子公司運作，現任執行長Sheldon Kimber也將繼續帶領團隊。這意味Intersect Power除了優先滿足Google的電力需求外，依然會維持一定對外市場運作彈性。

分析觀點：科技巨頭變身「能源巨獸」

Alphabet這筆收購案再次印證了矽谷目前最焦慮的議題：缺電。

隨著NVIDIA Blackwell等高階AI晶片陸續進駐，數據中心的耗電量呈指數級成長。目前微軟已經重啟三哩島核電廠，亞馬遜則是投資小型核反應爐 (SMR)，而Google (Alphabet) 則選擇買下擅長建造太陽能與儲能系統的開發商Intersect Power。

這更凸顯科技業者的競爭邊界早已模糊化，不僅是比誰的晶片多、誰的模型強，現在更是比誰能更快蓋好發電廠、誰能搶到變電站的饋線容量。畢竟沒有電，再強的AI也跑不動。

對於Google來說，將發電端掌握在自己手裡，雖然資產變重了，但卻是確保未來十年AI霸權最保險的「不斷電系統」。

更多Mashdigi.com報導：

OpenAI沒打算那麼快上市！Sam Altman曝AI硬體將是「一系列」無螢幕裝置，不想被鍵盤與螢幕綁架

小米17 Ultra聖誕節登場！「星空綠」實機外觀、改用2D平面螢幕，還有徠卡「夜神」長焦鏡頭

蘋果折疊手機具體設計曝光後，傳三星明年將推出採4:3寬螢幕設計的「Galaxy Z Wide Fold」