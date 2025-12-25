AlphaFold五週年：拿了諾貝爾獎只是開始！DeepMind曝下一步將打造「AI科學家」與「虛擬細胞」
還記得那個在圍棋盤上虐殺人類棋王的AlphaGo嗎？Google DeepMind在證明了AI 能「玩遊戲」之後，轉身攻克了科學界最難解的謎題之一：蛋白質摺疊。
如今，這項名為AlphaFold的技術迎來了五週年，更在去年 (2024)拿下了諾貝爾化學獎的殊榮。WIRED網站稍早刊出專訪中，DeepMind研究副總裁Pushmeet Kohli透露，AlphaFold的野心遠不止於此。在導入Gemini 2.0與擴散模型 (Diffusion Models) 後，他們正朝著「AI科學家」 (AI Co-scientist)，以及終極目標「虛擬細胞」 (Virtual Cell)邁進。
從「iPhone時刻」到預測萬物：AlphaFold 3的進化
五年前AlphaFold 2的問世，被譽為生物學界的「iPhone時刻」。它建立了一個包含2億種蛋白質結構的資料庫，幾乎涵蓋了地球上所有已知的蛋白質，這項成就不僅被引用超過4萬次，更徹底改變了藥物開發的流程。
然而，DeepMind並沒有停下腳步。去年的AlphaFold 3引入了本質上更具「創造力」的擴散模型 (類似生成圖片的AI原理)。
這讓AI不再只能預測蛋白質，還能預測DNA、RNA，以及藥物小分子的交互作用。Pushmeet Kohli解釋，這是科學需求驅動的結果——因為生命不是只有蛋白質在獨舞，而是所有分子在共舞。
但擴散模型也有副作用：幻覺 (Hallucinations)。在蛋白質的無序區域，AI可能會「腦補」出不存在的結構。對此，DeepMind導入了嚴格的「驗證者」 (Verifier)機制與信心分數 (Confidence Scores)，確保AI的創意不會變成科學上的災難。
下一步：基於Gemini 2.0的「AI共同科學家」
除了預測結構，DeepMind正在構建一個名為「AI科學家」的代理系統 (Agentic System)，其核心基於Gemini 2.0。
這聽起來像是「科學方法 (Scientific Method)」的自動化版本。這個系統內會有多個 AI 代理人 (Agents)，它們會閱讀海量文獻、生成假設，然後互相辯論。
Pushmeet Kohli舉例，倫敦帝國學院的研究人員曾利用此系統研究病毒如何「劫持」細菌。AI能夠在極短時間內消化數十年的研究，並且獨立提出與人類團隊花費數年才驗證出的相同假設。這意味著，科學家的角色將從「思考如何解決問題」 (How)，轉變為「思考該問什麼問題」 (What)。
終極聖杯：模擬完整的「虛擬細胞」
Pushmeet Kohli坦言，最讓他徹夜難眠的未解難題，是如何模擬一個完整的細胞。
如果說DNA是食譜，蛋白質是食材，那麼理解細胞核內何時、如何讀取這些食譜，就是解開生命奧祕的關鍵。DeepMind的目標是從細胞核開始，由內而外理解細胞運作。一旦成功，我們就能在電腦上先「跑一遍」藥物反應，甚至設計新的酶來解決氣候變遷問題。雖然距離這個目標還有幾年要走，但這將是連接「計算預測」與「臨床治療」的最後一哩路。
分析觀點：AI不會取代科學家，但會淘汰不懂用AI的科學家
筆者認為，Pushmeet Kohli的訪談揭示AI for Science的下一個典範轉移。
過去五年，AlphaFold證明了AI是一個超強的「工具」；但未來五年，隨著Gemini 2.0這類具備推論與辯證能力的模型加入，AI將晉升為「夥伴」。它不再只是幫你算得快，而是能幫你想點子、找盲點。
這對於科研界來說既是興奮也是挑戰。未來的諾貝爾獎得主，或許在致詞時都得先感謝他的「AI科學家」。而對於DeepMind來說，在拿了一座諾貝爾獎後，如果真能搞定「虛擬細胞」，那可能就是下一座獎盃的預約券了。
更多Mashdigi.com報導：
台積電2nm製程產能被蘋果、NVIDIA包下，傳AMD、Google轉向三星洽談代工
Intel展示14A與18A混搭封裝技術，於單晶片塞入16顆處理器與24組HBM記憶體，劍指AI運算大餅
其他人也在看
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 7 小時前 ・ 101
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 178
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 108
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 72
泰勒絲御用舞者竟是「台灣女兒」！美國學霸身分曝 團隊收62億獎金驚呆反應瘋傳
美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）最新紀錄片影集《The End of an Era》最後兩集上架，除了揭密「時代巡迴演唱會」的幕後祕辛，更首度曝光她大手筆發放總額高達1.97億美元（約新台幣62億元）獎金給團隊的震撼瞬間。在眾多世界頂尖舞者中，一名自稱「台灣人」的台裔舞者Karen S. Chuang（莊凱倫）成為焦點。當獎金金額揭曉時，鏡頭捕捉到她摀嘴不敢置信的表情，感人反應引發全球粉絲熱議。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 46
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 15
藍綠版圖有變化！命理師預言：4縣市恐變天
[NOWnews今日新聞]台東縣卑南鄉昨（24）日下午發生規模6.1地震，全台感受到明顯搖晃，接續至少4起有感地震。對此，命理師高輔進易表示，此番地震經演繹取卦，台東、屏東、台南和高雄等4縣市選情將有...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 144
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 1 天前 ・ 61
張文金主不只媽？還能ATM存錢、訂血腥漫畫 10萬頂規筆電48數碼難解
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，不過他的戶頭有小額存款，甚至砸大錢購買電競筆電、訂閱血腥漫畫，警方也懷疑背後金流不只母親。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 82
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 140
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 25
不是媽媽金援！張文作案前「突有3985元神祕款項」入帳 檢警追金流
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。張文自從被空軍汰除後，曾擔任一年保全工作，而後便沒有薪資...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 76
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 2 天前 ・ 6
害怕打不過綠營？國民黨證實了：「這4縣市」藍白合共推人選
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，民眾黨主席黃國昌日前與國民黨主席鄭麗文會面，雙方談及「藍白合」規劃，就是為了避免上次總統大選破局重演。對此，國民黨中常會昨（24）日通過「2黨協商工作小組」，組發會主委李哲華證實，將與民眾黨共同協商討論4縣市，產生最能勝選的人。民視 ・ 12 小時前 ・ 66
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 3 天前 ・ 14
憲妃大戰最新民調！對上謝龍介驚人數字曝光
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選白熱化，立委林俊憲、陳亭妃政見會交鋒也將在本週六晚間登場，今（25）日《匯流新聞》公布最新民調，結果顯示陳亭妃支持度42.7％領先林俊憲33％，此外陳亭妃以...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 156
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 85
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 321
民眾黨今徵召張啓楷參戰嘉義市長 「黃敏惠暗挺王美惠」傳聞有望助攻藍白合
2026地方大選逼近，民眾黨今天（24日）將徵召立委張啓楷參選嘉義市長；民進黨則提名「女戰神」王美惠參戰，但地方盛傳現任嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。有地方人士指出，若藍白在嘉義市各自為戰恐不利選情，因此勢必要合作共推人選，至少讓票數不要落後太多，才能對各自支持者有所交代。鏡報 ・ 1 天前 ・ 95
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍 李凱爾發聲解釋了
首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。太報 ・ 12 小時前 ・ 7