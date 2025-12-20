近期關於Riot Games正在開發《英雄聯盟2》 (League of Legends 2)的傳聞在社群網路上傳得沸沸揚揚，甚至有中國電競圈內部人士爆料指稱最快2026下半年就會登場。對此，Riot Games正式出面回應，否認了「二代」的說法，但也證實正在籌備一個規模堪比重製的巨大更新，預計在2027年正式上線。

雖然不是《英雄聯盟2》，Riot Games確認2027年將推出「史詩級」重製、客戶端全面翻新

「全新」的《英雄聯盟》

Riot Games執行製作人Paul Belleza在回應報導與官方影片中明確表示，開發團隊並未投入製作《英雄聯盟2》。與其分割玩家社群去推一個新遊戲，Riot Games選擇更艱難、但是對玩家較友善的路，亦即直接對現有的《英雄聯盟》進行底層與外觀的徹底翻新。

這項計畫的目標，是為了讓這款營運超過15年的長青樹遊戲，能夠在技術與視覺上跟上現代化標準，並且吸引新一代的玩家加入。

改什麼？客戶端終於要換了！

《英雄聯盟》工作室負責人Andrei van Roon進一步透露這次2027年大改版的幾個核心重點，規模將不亞於2014-2015年間那次將地圖完全重製的等級：

• 全新遊戲客戶端 (New Client)：Riot Games承諾將打造一個與遊戲內體驗「完全整合」的全新客戶端，希望能解決長久以來客戶端卡頓、Bug滿天飛的問題。

• 召喚峽谷視覺重製 (Visual Overhaul)：經典地圖「召喚峽谷」將有全面的美術翻新，畫質與細節將大幅提升。

• 系統機制調整： 包含符文 (Runes) 系統的改動，以及整體玩家體驗的優化。

2026年見真章

至於玩家何時能看到這個「新版」《英雄聯盟》的真面目？Paul Belleza與Andrei van Roon 表示，團隊計畫在2026年的季中邀請賽到世界大賽期間 (約莫是夏季到秋季)，陸續釋出更多具體細節與畫面。

雖然官方時程表壓在2027年，但依照慣例，這類大型更新通常會選在年底的賽季休賽期進行佈署，意味在2026年底至2027年初這段時間就能看見相關更新內容。

分析觀點：記取《鬥陣特攻2》的教訓？

筆者認為，Riot Games選擇不發行《英雄聯盟2》，而是用「大型更新」的方式延續壽命，是一個相當明智的商業決策。

看看隔壁棚暴雪娛樂的《鬥陣特攻2》，或是Valve的《CS2》，在過渡期間都面臨了社群分裂、新舊系統整合陣痛期等問題。對於擁有龐大電競生態系的《英雄聯盟》來說，維持現有玩家資產 (Skin、英雄)的連續性至關重要。

不過，最讓人在意的還是那個被戲稱為「義大利麵代碼」 (Spaghetti code)的老舊遊戲引擎。如果2027年更新能真正解決底層代碼的技術債，讓遊戲運行更流暢、客戶端不再崩潰，那這或許比出什麼二代都來得有意義。

