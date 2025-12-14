雖然法院判蘋果有權抽成，Epic Games執行長堅決只願意付「工本費」

儘管美國聯邦上訴法院在稍早裁決中，推翻了下級法院「永久禁止蘋果收取任何佣金」的命令，看似讓蘋果扳回一城，但Epic Games執行長Tim Sweeney顯然沒打算就此妥協。在稍早接受The Verge網站專訪時，Tim Sweeney強硬表示，即便法院裁定蘋果有權收取「合理費用」，依然絕不同意蘋果對App Store以外的交易進行按比例抽成。

願付審核費，拒繳「過路費」

針對上訴法院指出蘋果必須允許iOS App提供外部購買連結，但同時仍有權收取抽成費用的判決。Tim Sweeney表示，蘋果在審核這些外部支付連結時確實會產生營運成本。

因此，Epic Games可以接受支付與審核流程直接相關，以及按照提交次數收取的「固定費用」 (fixed fee)。但話鋒一轉，Tim Sweeney表示堅決反對蘋果沿用現行模式，亦即針對App Store之外管道產生的收入，繼續按百分比 (例如先前爭議的27%)進行抽成，認為這種抽成模式毫無道理。

視為「垃圾費用」的終結

不過，Tim Sweeney對於這次看似不利的裁決有著不同解讀。他認為，這次法院判決其實是對蘋果長期以來在App Store的抽成模式做出明確否定。

他形容該裁決「在本質上徹底終結蘋果有權對任意應用收取『垃圾費用』 (junk fees)的權利」。Tim Sweeney認為，既然美國法院要求費用必須「合理」，那麼蘋果目前這種高額抽成顯然站不住腳，而這也將對海外監管機構產生影響，畢竟如果連美國法院都覺得不合理，其他國家更不可能買單。

費率未定前，蘋果暫時不得收費

目前該案件已被發回美國加州北區聯邦地區法院重新審理，重點在於界定何謂「合理費用」。

而上訴法院雖然認為下級法院直接「禁止所有佣金」的手段過於嚴厲，但也同時設下了防火牆：在地方法院正式批准具體的費率標準之前，蘋果將不能針對外部連結內購行為收取任何抽成。

分析觀點：何謂「合理」將成新戰場

筆者認為，這場世紀訴訟雖然從「能不能開放外連」推進到了「開放後該收多少錢」，但核心矛盾依然未解。

對於蘋果來說，平台維護與IP價值是其收費的基礎，而一旦失去了按比例抽成的「權利」，App Store的商業模式將面臨崩解。至於從Epic Games的角度來看，只要蘋果抽成依然與App收入有所連結，就是另一種形式的壟斷稅。

而接下來的法律戰焦點，將從「反壟斷」轉向「定價權」，究竟是27%、12%，或是Tim Sweeney認為的幾塊錢「工本費」才算合理？這恐怕還得繼續在法院爭論一陣子。

