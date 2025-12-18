Altius-600M攻擊型無人機首度實彈射擊 顧立雄親臨陣地慰勉官兵

Altius-600M實彈射擊命中目標。（圖／國防部提供）

Altius-600M攻擊型無人機今天（18日）在第五作戰區內進行實彈射擊操演，國防部長顧立雄並親臨視導Altius-600M實彈射擊操演，均能命中目標，顧立雄除肯定官兵戮力訓練的努力與付出，期勉大家持續落實戰備整備，展現捍衛家園的決心。

顧立雄上午由陸軍司令呂坤修上將及相關幹部陪同，視導攻擊型無人機操演實況，聽取任務簡報，瞭解部隊射擊狀況，並慰勉操演部隊辛勞。

Altius-600M發射實彈。（圖／國防部提供）

此次實彈射擊於濁水溪周邊實施，由無人機訓練中心及各砲指部射擊，檢視部隊操作流程，與整體指揮管制作業效能。期間首以訓練機實施性能測試，確認射擊空域與目標區環境；再射擊實彈機，驗證人員對裝備操作、故障排除之熟稔度，以及系統與指揮管制整合之成效。

廣告 廣告

操演結束後，顧部長親自赴陣地慰勉參演部隊，對於官兵發揮團隊默契、展現訓練成果，給予肯定；並期望後續透過訓後回顧等措施，找出足以精進之處，持續落實戰備整備，展現捍衛家園、守護國家安全的決心。



回到原文

更多鏡報報導

不對稱戰力重點！勁蜂系列無人機將於國防展亮相 這型幾乎「全機國造」

美機密簡報曝台海兵推美軍戰敗 顧立雄：嚇阻達成印太和平是美國核心利益

國防部提1.25兆國防特別預算 顧立雄：2033年達成後將有效確保國人生命與財產安全