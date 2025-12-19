Altius-600M濁水溪畔實彈射擊 顧立雄親赴陣地視導

國防部長顧立雄視導陸軍「Altius-600M」攻擊型無人機「接裝實彈射擊操演」，並與演訓官兵合影。（圖：國防部提供）

美國國務院剛公布一批總值111億美元、包括Altius-600及更新款700M型攻擊無人機的對台軍購，國防部長顧立雄昨天（18日）就視導陸軍「Altius-600M」攻擊型無人機「接裝實彈射擊操演」，對官兵戮力戰訓的努力和付出表達肯定，也期勉持續落實戰備整備。

顧立雄昨天由陸軍司令呂坤修上將及相關幹部陪同，視察攻擊型無人機操演實況，聽取任務簡報，瞭解部隊射擊狀況、並慰勉操演部隊的辛勞。

本次實彈射擊選在濁水溪周邊實施，由無人機訓練中心及各砲指部射擊，檢視部隊的操作流程與整體指揮管制作業效能。期間首度以「訓練機」實施性能測試，確認射擊空域和目標區環境；再射擊「實彈機」，驗證人員對裝備操作與故障排除的熟稔度，以及系統和指揮管制整合成效。

操演結束後，顧立雄親自前往陣地慰勉參演部隊，對於官兵展現出的訓練成效予以肯定；也期望後續透過「訓後回顧」，找出足以精進之處，持續落實戰備整備，展現守護國家安全的決心。（張柏仲報導）