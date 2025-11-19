ALTIUS-600M無人機接裝到位 顧立雄：發揮不對稱作戰優勢

國防部長顧立雄今（19）日聽取專人說明Altius-600M攻擊型無人機性能諸元。 圖：國防部提供

[Newtalk新聞] 國防部今（19）日公布最新進度，指出美製ALTIUS-600M攻擊型無人機已陸續接裝部隊，象徵國軍在無人載具作戰能量的部署上「正式跨出重要一步」。國防部長顧立雄親自視導陸軍無人機訓練中心，強調三軍後續將持續籌獲更多各型無人機，搭配新訓練、新思維與新科技，全面提升防衛作戰效能。

顧立雄在聯參主管陪同下，聽取任務簡報後，前往「室內飛行訓練場」及「沉浸式教室」，了解授課裝備性能、課程設計與訓練模式。期間，官兵並以 ALTIUS-600M攻擊型無人機訓練金屬彈進行射擊演練，展現近期接裝成果。顧立雄也頒發加菜金，肯定官兵在訓練上的努力。

他表示，無人機訓練中心依計畫循序推展各項訓練，已有效強化官兵的操作、任務規劃、戰術運用與戰力整合能力，期勉部隊持續精進，以因應未來作戰型態。

顧立雄說明，ALTIUS-600M後續將持續撥交實兵部隊，並在戰演訓中驗證效能。他以烏克蘭戰爭為例指出，即使面臨人力與資源劣勢，只要廣泛、創新運用無人載具，仍能發揮不對稱作戰優勢。

國防部將依據威脅情勢與防衛作戰需求，持續獲得多型無人機、完善訓練規範與作戰教則，加速建立強韌嚇阻戰力，全面提升國軍整體防衛效益。

