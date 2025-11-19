Altius-600M無人機首亮相！發射畫面曝 顧立雄：作戰能量邁出重要一步
記者陳思妤／台北報導
美國對台軍售Altius-600M攻擊型無人機陸續交貨，國防部長顧立雄昨（18）日視導訓練中心。他表示，陸續接裝，象徵國軍建構無人載具作戰能量，已邁出重要一步。未來三軍將陸續籌獲各型無人機，並同步發展訓練規範及作戰教則，朝「新訓練、新思維、新裝備、新科技」方向發展，提升整體防衛作戰效能。
國防部今天表示，顧立雄18日除聽取任務簡報；並走訪「室內飛行訓練場」、「沉浸式教室」，了解授課裝備性能諸元，以及受訓班隊課程設計與訓練模式。隨後，官兵也演練射擊Altius-600M攻擊型無人機訓練金屬彈，展現接裝成果。顧立雄特別頒發加菜金，嘉勉官兵在訓練上的辛勤付出及所獲成效。
顧立雄肯定無人機訓練中心按計畫執行各項訓練，循序漸進強化官兵操作技巧，以及任務規劃、戰術運用及戰力整合能力；並期許單位不斷精進，以肆應未來作戰型態。
顧立雄指出，Altius-600M攻擊型無人機將持續撥交實兵部隊，未來結合戰演訓時機驗證效能。烏克蘭的實戰經驗顯示，即使在戰場上面對人力、資源劣勢，但廣泛地創新運用無人載具，仍可發揮不對稱作戰優勢。
國防部將依敵情威脅及防衛作戰需求，陸續籌獲各型無人機，同步發展訓練規範及作戰教則，期快速建立強韌嚇阻戰力，提升國軍整體防衛作戰效益。
